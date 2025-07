Gioia Tauro sta vivendo un periodo di grande vitalità. Molti gli appuntamenti che animano le vie della città. Residenti e visitatori da ogni parte della regione gremiscono ogni incontro di emozioni e voglia di divertimento. Da tempo non si assisteva a un tale coinvolgimento. Già dal mese di giugno, le serate, tra lungomare, centro cittadino e borgo antico, si sono accese di festa. L’Amministrazione Comunale ha, inoltre, presentato il programma ufficiale degli eventi estivi: un calendario ricco di appuntamenti pensati per tutte le età, che si va ad aggiungere agli incontri letterari previsti dal cartellone “Gioia Culture Summer Festival”. Concerti, spettacoli dal vivo, luminarie, fuochi d’artificio e le eccellenze della gastronomia locale trasformeranno la città in un palcoscenico di aggregazione, svago e cultura.

«Ci siamo superati - afferma con orgoglio l'assessore allo sport, spettacolo e grandi eventi, Totò Parrello -. C'è una grande offerta, tra cultura, gastronomia, sport e quant'altro. Invito tutti, anche dai paesi limitrofi, a venirci a visitare. Troveranno divertimento e accoglienza».

Il programma

24 luglio: “Gioia Film Festival”, proiezione sotto le stelle "Gomorra" di Matteo Garrone, Piazza silipigni ore 21.30;

26 luglio: raduno auto storiche, a cura associazione C.A.M.E.G.. Ore 19.00 giro turistico della città, arrivo piano delle fosse e dalle ore 21:15 intrattenimento musicale a cura di Celeste Melody con musica live e karaoke;

26 luglio: "Bresh Italia", lido vulcano, lungomare ore 23;

Dall’1 agosto “Settimana della gastronomia calabrese. Street food e “Caraibic social night” con dj Milaus, centro storico largo barone, ore 22: 00;

2 agosto: street food e musica live con Salvatore Parisi, eventi al centro storico Piano delle fosse, ore 20:00;

3 agosto: street food e musica live con i "Senza Nome" al centro storico Piano delle fosse, ore 21:30;

4-5-6 agosto: replica “Sagra del pesce di Calabria, con musica live durante le serate, lungomare ore 20:00;

7 agosto: “Sagra della stroncatura” e musica live con la “Ray band music”, lungomare, ore 21:00;

8 agosto: spettacolo teatrale "La barba alla morte" regia di Francesco Gigliotti, con Luca Biagini, Walter Cordopatri, Renata Falcone, Federica Sottile, a cura della SRC, centro storico Piazza silipigni, ore 21:30;

9 agosto: “Gioia Festival”, kermesse musicale, scalinata antistante Palazzo Sant’Ippolito ore 21: 00;

10 agosto: "Riva beach festival", lido vulcano, lungomare ore 23:00;

11 agosto: infiorata di via Roma; “Serata dello sport” con tutte le associazioni e società sportive, Piazza Matteotti ore 21:30;

12 agosto: Ines Rodriguez di Tommaso Pezzella racconti di “DIVA” un viaggio emozionale di parole e musica... L'anima di Napoli, Piazza Matteotti ore 22:00. A seguire Show- Concerto con Augusto Favaloro grande musica italiana e internazionale, con dedica alla città di Gioia Tauro;

13 agosto: Syria in concerto, Piazza Matteotti ore 22: 00. Seguiranno fuochi pirotecnici a cura della ditta " Foti Fire works", lungomare ore 24:00;

11-12-13 agosto: prima Fiera di Sant'Ippolito, via Roma;

23 agosto: “Survival race kids” evento sportivo sul lungomare ore 18;

24 agosto: “Survival race senior”, evento sportivo sul lungomare ore 18:00;

24 agosto: “Fight night on the beach”, incontro di combattimento sul lungomare ore 21:30;

29 agosto: concerto testimonianza frati francescani, "Rand home", lungomare ore 21:30;

30 agosto: raduno dei "Giganti" 2°edizione, Piazzale chiesa Maria SS. di Porto Salvo ore 18:00;

1-8 settembre: festeggiamenti Maria SS. di Porto Salvo Gioia Tauro Marina (da definire);

5 settembre: "Stidda" di e con Giuseppe Giofrè, Museo Metauros, centro storico piano delle fosse ore 19:00

16-20 settembre: festeggiamenti San Gaetano Catanoso, Nazionale 111 (da definire).