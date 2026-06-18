Si conclude con un appuntamento di straordinario prestigio la VII edizione del Mediterraneo Radio Festival, la rassegna organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” di Nocera Terinese, con la direzione artistica di Filippo Arlia, la direzione di produzione di Raffaele Cacciola e la media partnership di Rai Radio 3.

L'evento conclusivo si terrà domenica 21 giugno alle ore 19.00 nel Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, uno dei luoghi simbolo della città, grande polmone verde immerso nel cuore del capoluogo calabrese e spazio culturale capace di coniugare natura, arte e spettacolo.

Protagonisti della serata saranno I Cameristi del Teatro alla Scala, eccellenza della tradizione musicale italiana, diretti dal maestro Filippo Arlia, pianista e direttore d'orchestra di riconosciuto prestigio internazionale nonché ideatore del Festival.

Il concerto, dal titolo "Noche de Tango", sarà dedicato alla musica di Astor Piazzolla e proporrà alcune delle sue pagine più celebri, tra cui Concierto de Nácar, Tres Tangos, Contemplation y Danza e Ave Maria.

Accanto ai Cameristi della Scala si esibiranno il bandoneonista Cesare Chiacchiaretta, il violinista Loris Douyez, il chitarrista Marco Acquarelli, il clarinettista Fabrizio Meloni, il fagottista Gabriele Screpis e il pianista Nico Fuscaldo.

La presenza dei Cameristi del Teatro alla Scala rappresenta uno dei momenti più prestigiosi dell'intera programmazione 2026 e conferma il percorso di crescita del Mediterraneo Radio Festival, che negli anni si è affermato come una delle realtà culturali più dinamiche del panorama musicale italiano.

Il Festival sarà prossimamente trasmesso da Rai Radio 3, consolidando la propria vocazione alla diffusione della cultura musicale e alla valorizzazione delle eccellenze artistiche nazionali.