Questa sera la prima dell’opera di Rossini inaugura il grande progetto dedicato alla trilogia di Beaumarchais. Sul podio Ferdinando Sulla, regia di Paolo Panizza. Figaro sarà Vittorio Prato, accanto a Carlo Lepore e a un cast di rilievo internazionale.

C’è una particolare forma di necessità nella musica quando un teatro decide di non limitarsi a programmare dei titoli, ma di costruire intorno ad essi un pensiero. È questa, forse, la cifra più significativa della serata che questa sera attende il pubblico del Teatro Rendano di Cosenza: Il barbiere di Siviglia non arriva soltanto come uno dei massimi capolavori dell’opera buffa, ma come il primo capitolo di una più vasta architettura teatrale.

La visione della direttrice artistica Chiara Giordano ha infatti individuato nella trilogia di Figaro un vero percorso culturale: tre commedie di Beaumarchais, tre universi musicali, tre differenti modi di interrogare l’amore, il potere, la libertà e le convenzioni sociali. Rossini apre il cammino con la sua inesauribile energia comica; Mozart lo proseguirà con la più sottile introspezione delle Nozze di Figaro; Milhaud lo condurrà infine verso il Novecento e le inquietudini de La mère coupable. Il Rendano, dunque, prova a leggere la storia di Figaro non come una successione di spettacoli, ma come una parabola teatrale unitaria.

La trama del Barbiere di Siviglia: l’intelligenza contro il potere

Il barbiere di Siviglia, composto da Rossini su libretto di Cesare Sterbini, è un’opera buffa in due atti tratta dalla commedia di Beaumarchais. Al centro della vicenda si trova il giovane conte d’Almaviva, innamorato di Rosina, ragazza bella, intelligente e tutt’altro che incline a lasciarsi governare dal destino che altri hanno progettato per lei.

Il problema ha un nome e un volto: don Bartolo, anziano tutore di Rosina, deciso a sposarla per assicurarsi la sua dote. Il Conte, per conquistare la giovane senza rivelarle immediatamente la propria identità e senza ricorrere al semplice privilegio del titolo nobiliare, assume dapprima le sembianze di Lindoro, presentandosi come un giovane innamorato privo di ricchezze.

A rendere possibile l’impresa è Figaro, barbiere, faccendiere, uomo di mondo e soprattutto straordinario artefice di soluzioni. È lui il motore dell’azione: attraverso travestimenti, equivoci, lettere clandestine e una vorticosa successione di stratagemmi, riesce a infrangere la sorveglianza di Don Bartolo e a favorire l’incontro fra Rosina e Almaviva.

Nel secondo atto il meccanismo dell’intrigo si fa ancora più serrato. Il Conte si presenta sotto nuove sembianze, mentre Don Bartolo tenta di difendere il proprio progetto matrimoniale con l’aiuto del pedante Don Basilio. Ma la macchina rossiniana procede ormai a velocità vertiginosa: sospetti, rivelazioni, falsi riconoscimenti e colpi di scena conducono alla soluzione della vicenda. Almaviva e Rosina riescono infine a sposarsi, mentre il disegno di Don Bartolo viene definitivamente sconfitto.

Ed è proprio qui che la comicità rossiniana assume un significato più profondo: l’intelligenza, la vitalità e il desiderio di libertà riescono a disarticolare una società fondata sul controllo e sul privilegio.

Due atti, una macchina teatrale perfetta

La struttura dell’opera è quella dell’opera buffa in due atti, una forma nella quale Rossini porta a compimento una delle più straordinarie sintesi fra canto, recitazione, ritmo e teatro. Il primo atto introduce i personaggi, il desiderio amoroso di Almaviva e l’ingegno di Figaro, sino alla costruzione dell’inganno ai danni di Don Bartolo.

Il secondo atto porta invece l’intreccio verso la sua progressiva accelerazione e risoluzione. Travestimenti e equivoci precipitano in un autentico vortice teatrale, fino al celeberrimo finale nel quale la musica sembra quasi trasformare il palcoscenico in una macchina perfettamente congegnata.

È quella frenesia organizzata che costituisce uno dei miracoli del teatro rossiniano: ogni voce, ogni gesto, ogni entrata e ogni sovrapposizione contribuiscono alla costruzione di un organismo musicale nel quale il riso nasce dalla precisione assoluta della scrittura.

Sulla sul podio, Panizza alla regia

A guidare la partitura sarà il maestro Ferdinando Sulla, sul podio dell’Orchestra Sinfonica Brutia, formazione composta da 46 elementi. La direzione musicale dovrà misurarsi con una partitura che pretende precisione ritmica, elasticità, leggerezza e una rigorosa padronanza dello stile rossiniano.

La regia è affidata a Paolo Panizza, al ritorno al Rendano dopo il successo di Carmen. La sua lettura intreccia la Siviglia settecentesca della vicenda con l'immaginario ottocentesco che ha contribuito alla fortuna universale dell’opera, introducendo inoltre dinamiche e ritmi riconducibili alla sensibilità del musical contemporaneo. Ne scaturisce una scena dichiaratamente vivace, nella quale la tradizione non viene musealizzata, ma sottoposta a un processo di reinvenzione.

Accanto all’Orchestra Sinfonica Brutia, il progetto coinvolge il Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa, e la Compagnia Create Danza, diretta e coreografata da Filippo Stabile. Nel cast figurano inoltre Carlo Lepore nel ruolo di Don Bartolo, Irene Molinari in quello di Rosina e Dejan Vatchkov come Don Basilio.

Vittorio Prato, un Figaro dalla voce al gesto

Ma se esiste un personaggio che più di ogni altro incarna l’anima mobile, irriverente e intelligentemente anticonformista dell’opera, quello è Figaro. A interpretarlo questa sera sarà Vittorio Prato, baritono italiano di consolidata reputazione internazionale e autentico specialista del belcanto. La sua formazione racconta già molto della solidità musicale dell’artista: diplomato in pianoforte e clavicembalo, Prato ha studiato canto con Ivo Vinco, perfezionandosi successivamente con Luciano Pavarotti, Dmitry Vdovin e Sherman Lowe. Nel 2004 ha frequentato l’Accademia Rossiniana di Pesaro, interpretando Don Alvaro nel Viaggio a Reims, e da allora il repertorio rossiniano è rimasto una delle direttrici fondamentali della sua carriera.

Berlino, Barcellona, Parigi, Bruxelles, Londra, Vienna, Tokyo, Pechino, Ginevra, Madrid, Roma, Torino, Firenze, Bologna, Bari: la geografia artistica di Prato restituisce la dimensione autenticamente internazionale della sua carriera. Ha lavorato con direttori quali Riccardo Muti, Fabio Luisi, Donato Renzetti e Gianluigi Gelmetti, confrontandosi con registi come Luca Ronconi, Pier Luigi Pizzi, Antonio Latella e Damiano Michieletto.

Ma è soprattutto la qualità della sua presenza scenica a rendere particolarmente congeniale l’incontro con Figaro. La critica ha sottolineato nel suo canto il timbro, la linea, la musicalità e la capacità di coniugare sicurezza tecnica e teatralità; persino il New York Times ha definito la sua interpretazione di Corrado fluida e tecnicamente sicura.

Prato possiede inoltre una fisicità scenica che, nel caso di Figaro, non costituisce un elemento accessorio: è parte stessa della drammaturgia. Il barbiere rossiniano deve essere rapido, brillante, seduttivo, ironico, capace di occupare lo spazio con la naturalezza di chi sembra possedere sempre una soluzione prima ancora che il problema venga formulato. E Prato, già interprete di Figaro in importanti teatri internazionali, porta con sé proprio questa esperienza.

Non è un caso che il suo repertorio comprenda, accanto al Barbiere, ruoli come Don Giovanni, Marcello, Belcore, Dandini, Malatesta, Guglielmo e il Conte delle Nozze di Figaro: personaggi nei quali la parola cantata deve possedere peso teatrale e nei quali la vocalità non può mai essere disgiunta dall’intelligenza dell’azione.

Questa sera, dunque, Figaro avrà il volto, la presenza e il timbro di un artista che ha fatto della versatilità una delle proprie cifre distintive.

Il Rendano e la sfida di Figaro

Il significato della serata, allora, travalica il pur prestigioso titolo rossiniano. Il Rendano inaugura una sequenza che domanda allo spettatore di seguire Figaro nel tempo, nelle sue metamorfosi e nelle sue contraddizioni: dall’astuzia giovanile del Barbiere alla complessità delle Nozze, sino alla dimensione più dolorosa e crepuscolare di La mère coupable.

Tre opere, tre compositori, tre differenti stagioni della musica europea. Ma un unico personaggio, capace di attraversarle tutte conservando intatta la propria irriducibile vocazione alla libertà.

È questo il vero appuntamento di questa sera: non soltanto assistere a Rossini, ma entrare nel primo capitolo di una storia che il Teatro Rendano ha scelto di raccontare nella sua interezza.

L’appuntamento è dunque per questa sera, venerdì 13 novembre, alle ore 20.30, al Teatro Rendano di Cosenza, per la prima de Il barbiere di Siviglia. E per chi non potesse esserci questa sera, l’opera tornerà in scena domenica 15 novembre alle ore 17.00.

Perché, davanti a una partitura come quella di Rossini, il teatro non è soltanto un luogo nel quale andare: è un luogo nel quale tornare.