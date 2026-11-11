La grande Opera torna protagonista al Teatro di Tradizione A. Rendano con uno dei capolavori più amati e rappresentati del repertorio lirico: Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, in scena il prossimo 13 e 15 novembre con un nuovo allestimento interamente prodotto dal Teatro nell’ambito della sua 61° Stagione con la direzione artistica di Chiara Giordano. Si tratta del primo capitolo di una proposta artistica destinata a fare storia: la realizzazione nella stessa Stagione delle tre Opere liriche ispirate alla Trilogia di Figaro, celebre opera teatrale di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Un'impresa culturale e produttiva di straordinaria rilevanza che nessun teatro, e non solo italiano, ha mai realizzato e che pone il Teatro Rendano al centro dell'attenzione nazionale e internazionale. A “Il Barbiere di Siviglia” seguiranno Le Nozze di Figaro di Mozart e La Mère coupable di Milhaud, opera mai rappresentata in Italia e solo altre 3 volte al mondo. Il nuovo allestimento de Il Barbiere di Siviglia è affidato alla regia di Paolo Panizza che torna al Rendano dopo il memorabile successo riscosso lo scorso anno con Carmen, che anche questa volta firma uno spettacolo dalla visione originale, briosa e coinvolgente, dal ritmo scenico incalzante, a tratti vorticoso, che coniuga il gusto settecentesco della vicenda, la colorata Siviglia del Conte d’Almaviva, con il mondo ottocentesco che ha consacrato Il barbiere di Siviglia al successo mondiale e con lo spirito dinamico, brillante e accattivante del musical contemporaneo. Ne nasce un universo teatrale sorprendente, nel quale l'eleganza della tradizione incontra l'energia della scena moderna, esaltando tutta la freschezza, l'ironia e la travolgente comicità di questa memorabile opera. A dare vita all'irresistibile universo rossiniano sarà un cast di assoluto prestigio internazionale, con interpreti che vantano i più blasonati palcoscenici operistici. Tra questi si segnala in particolare Carlo Lepore nel ruolo di Don Bartolo, artista di riferimento nel panorama lirico mondiale con un’autorevolezza interpretativa, unita a una straordinaria padronanza dello stile rossiniano e spiccata vis comica, che ne fa uno degli interpreti più autorevoli e riconoscibili del repertorio buffo italiano. Accanto a lui, nel ruolo dell'inarrestabile Figaro, ci sarà Vittorio Prato, baritono di grande reputazione internazionale e una carriera da protagonista per le più importanti istituzioni musicali in Italia e all'estero grazie alla versatilità vocale e scenica che gli consentono, peraltro, di affrontare con grande personalità questo personaggio iconico, simbolo di intelligenza e incontenibile vitalità. Il Barbiere di Siviglia, inoltre, si avvale dell’Orchestra Sinfonica Brutia diretta da Ferdinando Sulla, del Coro Lirico Siciliano diretto da Francesco Costa e della Compagnia Create Danza diretta e coreografata da Filippo Stabile. D’altra parte la programmazione lirica 2026 del Teatro Rendano si colloca nel solco del progetto triennale 2025 – 2027, ed infatti si è cercato non semplicemente di accostare titoli di qualità all’interno di un cartellone, ma di costruire un’offerta culturale unitaria e coerente, capace di sviluppare un preciso percorso di senso in relazione al macro tema individuato per il triennio: la relazione tra femminile e maschile. E se nel 2025 tale relazione è stata indagata privilegiando la prospettiva femminile – attraverso le figure di Carmen e di Nedda nei Pagliacci, entrambe donne che muoiono per mano dell’uomo che afferma di amarle – nel 2026 l’attenzione si sposta sulle dinamiche di coppia, osservate all’interno dei rispettivi contesti sociali. Da qui nasce, quindi, la scelta di proporre le 3 opere liriche riconducibili alla Trilogia di Beaumarchais. Una scelta che, d’altronde, offre l’opportunità di attraversare un vasto patrimonio letterario e musicale, esplorandone il paradigma artistico, culturale ed etico attraverso uno sguardo contemporaneo, capace di rileggere quei contenuti alla luce delle sensibilità del presente e di aprire prospettive di riflessione orientate al futuro.

In conclusione, si sottolinea il contributo della Regione Calabria alla realizzazione del cartellone attraverso il cofinanziamento di parte della programmazione nell’ambito del progetto Festival “Calabria Teatri in Città”, a valere sui Fondi PAC Calabria 2014-2020. L’iniziativa riunisce per la prima volta le programmazioni dei teatri dei cinque capoluoghi in un unico cartellone regionale, valorizzando le proposte dei singoli teatri all’interno di un’offerta culturale condivisa, con protagonisti della scena nazionale e internazionale