L'attesa è quasi terminata per gli amanti del grande schermo e delle serate estive all'insegna della cultura: sabato 5 luglio 2025, l'Area Spettacoli dei Laghi di Sibari (CS) si illuminerà per la ventunesima edizione de "Le Notti dello Statere", la rassegna di cinema italiano che è ormai diventata un appuntamento irrinunciabile dell'estate calabrese.

Il patron dell'evento, Luca Iacobini, direttore artistico della rassegna, si dichiara entusiasta di poter continuare a offrire un appuntamento che, di anno in anno, consolida la sua reputazione di "cult" estivo, attirando un pubblico sempre più numeroso e appassionato.

«Siamo giunti alla ventunesima edizione – il commento del direttore artistico - un'iniziativa molto importante per la Sibaritide. È una manifestazione senza scopo di lucro che si occupa di promuovere la cultura e la cinematografia in Calabria. Questa iniziativa è stata pensata da subito non solo come un premio cinematografico, ma come un progetto che parla di legalità, di territorio, che parla di inclusione e di appartenenza».

La serata, con inizio alle ore 21:30, si preannuncia ricca di stelle e momenti emozionanti. A condurre l'evento saranno i volti noti di Iole Perito e Bruno Gaipa, che guideranno il pubblico attraverso una serata dedicata alla celebrazione del cinema italiano e dei suoi talenti.

L'introduzione della serata vedrà la partecipazione di diverse personalità di spicco del panorama cinematografico e televisivo, tra cui Miriam Candurro, Emanuel Caserio, Daniela Ioia e Chiara Russo.

«In questo nostro percorso – evidenzia il patron della manifestazione -, in questa storia della nostra terra, abbiamo avuto vincitori di Oscar, abbiamo avuto vincitori di David. Ogni anno il nostro parterre è fatto di persone, è fatto di volti, è fatto di maestranze che arricchiscono la nostra comunità attraverso interviste, perché l'intervista è al centro proprio della nostra iniziativa».

"Le Notti dello Statere" non è solo un'occasione per ammirare i protagonisti del cinema italiano, ma anche un momento di condivisione e celebrazione della settima arte in una cornice suggestiva come quella dei Laghi di Sibari.

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, un'opportunità da non perdere per immergersi nell'atmosfera magica del cinema sotto le stelle.