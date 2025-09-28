È Claudio Baglioni il primo nome ufficiale del Roccella Summer Festival 2026, la kermesse di musica dal vivo in programma nel periodo estivo nella suggestiva cornice del Teatro al Castello. La data da segnare sul calendario per migliaia di fan è quella del 25 agosto.

In questo “GrandTour”, Claudio Baglioni – accompagnato dall’intera formazione di 20 musicisti e coristi, che ha registrato, riunita in studio, la nuova edizione de “La vita è adesso, il sogno è sempre” interpreta, per la prima volta, l’album nella sua interezza, unitamente all’esecuzione dei più grandi successi che hanno costellato i suoi 60 anni di carriera, pietra miliare della cultura popolare italiana.

Quella roccellese non sarà l’unica data calabrese del tour di Baglioni. Il 24 agosto sarà all’arena Saracena di Cariati, mentre il 26 salirà sul palco dell’arena dei cedri a Santa Maria del Cedro. Biglietti in vendita dal 2 ottobre.