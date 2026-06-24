Il Teatro dei Ruderi di Cirella si prepara ad aprire ufficialmente la stagione estiva 2026 con una serata speciale all’insegna della musica, dell’innovazione e dello spettacolo. Sabato 27 giugno il suggestivo teatro a cielo aperto ospiterà Andrea Casta, violinista elettrico di fama internazionale, protagonista della serata inaugurale che darà il via a una nuova estate di eventi in uno dei luoghi simbolo della cultura e dello spettacolo in Calabria.

Artista apprezzato in Italia e all’estero, Andrea Casta è conosciuto per il suo iconico archetto luminoso, elemento distintivo di performance che fondono il violino con la musica elettronica, gli effetti visivi e una forte componente scenografica. Nel corso della sua carriera si è esibito in prestigiosi eventi nazionali e internazionali, portando il suo spettacolo in numerosi Paesi e conquistando il pubblico con uno stile originale e coinvolgente.

Quella del Teatro dei Ruderi di Cirella sarà l’unica data in Calabria del tour di Andrea Casta, un elemento che conferisce all’appuntamento un particolare valore e offrirà al pubblico calabrese l’opportunità di assistere a uno spettacolo esclusivo.

La serata inaugurale sarà eccezionalmente a ingresso gratuito, una scelta fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Diamante e dal sindaco Achille Ordine, che hanno inteso offrire a cittadini, turisti e visitatori la possibilità di partecipare all’apertura della nuova stagione estiva e di vivere un evento di grande richiamo in una delle location più suggestive del territorio.

L’appuntamento del 27 giugno segna l’inizio di una programmazione che accompagnerà l’estate 2026 con spettacoli, concerti ed eventi culturali, confermando il Teatro dei Ruderi di Cirella come uno dei principali punti di riferimento del panorama culturale calabrese.

«Il Teatro dei Ruderi di Cirella rappresenta un patrimonio di straordinario valore per la nostra città e per l’intero territorio. Abbiamo fortemente voluto che la serata inaugurale fosse gratuita perché riteniamo importante offrire a tutti l’opportunità di partecipare all’apertura della stagione estiva e di vivere uno spettacolo di grande qualità. Sarà un’occasione per ritrovarsi, condividere un momento speciale e valorizzare uno dei luoghi più belli e significativi della nostra comunità», dichiara il sindaco di Diamante, Achille Ordine.

L’appuntamento è per sabato 27 giugno 2026 al Teatro dei Ruderi di Cirella.