Il Teatro Comunale di Catanzaro si prepara a vivere un’altra domenica speciale, quella del 16 novembre alle ore 18.30, quando andrà in scena “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello, con la compagnia Teatro Incanto e la regia dell’attore e regista Francesco Passafaro. È il secondo appuntamento della stagione “Domenica d’Incanto”, che sta riscuotendo grande successo di pubblico e partecipazione, segno di quanto il teatro, vissuto insieme, resti uno dei luoghi più autentici di incontro e di emozione condivisa.

Pirandello, come sempre, sorprende. “Il berretto a sonagli” è una commedia che fa ridere ma anche riflettere, che si apre come un gioco di equivoci per trasformarsi in un profondo ritratto dell’animo umano. Ambientata in una cittadina siciliana, la storia mette in scena le contraddizioni della società, i pregiudizi e il bisogno disperato di salvare le apparenze: Beatrice Fiorica sospetta che il marito la tradisca con Nina Ciampa, moglie dello scrivano, e nel tentativo di smascherare l’infedeltà innesca un vortice di scandali e follia apparente, dove la maschera sociale si svela per ciò che è.

Nel nuovo allestimento firmato dal Teatro Incanto, Pirandello prende vita con energia contemporanea: personaggi vivi, intensi, umani, capaci di strappare risate sincere ma anche di toccare corde profonde. «Pirandello come non l’hai mai visto», promette la compagnia. E davvero, sotto i colpi di battute argute e situazioni paradossali, emergono verità che parlano ancora oggi al nostro tempo, al nostro modo di vivere e di apparire.

"Il berretto a sonagli” è uno spettacolo perfetto per tutta la famiglia: perché unisce il divertimento della commedia alla potenza di una riflessione universale, accessibile e coinvolgente. È un’occasione per ridere insieme, per lasciarsi emozionare e per scoprire, anche tra le generazioni, quanto il teatro sappia ancora raccontare la vita. Con “Domenica d’Incanto”, il Teatro Comunale si conferma cuore pulsante della cultura catanzarese e punto di riferimento per chi cerca momenti autentici di bellezza e condivisione.