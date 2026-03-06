Domenica 8 marzo si festeggia la Giornata internazionale della donna. Nell’occasione anche nelle realtà culturali afferenti alla Direzione regionale Musei nazionali Calabria, guidata da Fabrizio Sudano, le donne potranno usufruire dell’ingresso gratuito. Per le visitatrici sono previste anche delle

iniziative ad hoc.

In questo ambito la Galleria nazionale di Cosenza proporrà l’evento “Bridgerton, Il Gran ballo in maschera”, occasione per immergersi in un’atmosfera di mistero tra musiche e danze di altri tempi. Nella splendida cornice di palazzo Arnone l’appuntamento è per 17.30.

Altra interessante iniziativa è in programma nel Museo nazionale di Mileto, dove a partire dalle 10.30 si svolgerà “Voci nel silenzio… racconti di donne”, incontro di lettura condivisa per sottolineare quanto, dietro i silenzi delle donne, a volte si nasconda un mondo da scoprire, ma anche occasione propizia per ascoltare e dare spazio alle parole, alle emozioni e alle esperienze che meritano voce.

A Mileto al centro dell’attenzione sarà posto un libro di grande attualità come “Leggere Lolita a Teheran”, romanzo autobiografico della scrittrice iraniana Azar Nefisi. Il tutto nella consapevolezza che l’8 marzo non è una semplice festa, ma una giornata di riflessione e memoria che ci ricorda quanto sia fondamentale continuare a promuovere rispetto, parità e tutela, contro ogni forma di discriminazione e violenza.

Per la Giornata internazionale della donna ingressi tematici sono previsti anche presso il Museo archeologico “Mètauros” di Gioia Tauro.

Della Direzione regionale Musei nazionali Calabria fanno attualmente parte anche: il Museo e Parco archeologico “Scolacium” di Borgia, il Museo e Parco archeologico di Bova Marina, il Museo archeologico “Lametino” di Lamezia Terme, il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri, il Museo e Parco archeologico “Antica Kaulon” di Monasterace, il Museo e Parco archeologico

“Medma” di Rosarno, il Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, la Cattolica di Stilo, la chiesa San Francesco d’Assisi di Gerace. Anche in questi plessi culturali - in linea con i singoli orari di apertura al pubblico già programmati - il prossimo 8 marzo le donne potranno usufruire dell’ingresso gratuito.