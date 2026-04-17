Un viaggio tra il romanticismo tedesco e il vigore del Novecento russo attraverso due capolavori della letteratura cameristica: Johannes Brahms e Sergej Prokofiev

Prosegue con un appuntamento di eccezionale valore artistico la XXI edizione de “La Città della Musica”, la storica rassegna organizzata dal Centro studi musicali “G. Verdi” in collaborazione con la Pro Loco Rossano “La Bizantina” aps e con il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano.

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 19.00, presso la sala concerti del Centro Studi Musicali “Giuseppe Verdi” in Via C. Alvaro a Rossano, si terrà il concerto n. 383, dal titolo emblematico “Il Futuro è qui”. L'evento è organizzato in preziosa collaborazione con l’Associazione Musicale “Maurizio Quintieri” di Cosenza.

Protagonisti della serata saranno due giovanissimi interpreti calabresi dal talento straordinario, Andrea Spezzano al violoncello e Giancarlo Grande al pianoforte, ai quali si prospetta una carriera radiosa nel panorama concertistico internazionale.

I protagonisti

Andrea Spezzano, nato ad Acri nel 2009, ha iniziato lo studio del violoncello a soli tre anni. Diplomatosi con il massimo dei voti nel 2020 presso l’Accademia Suzuki di Cosenza, prosegue oggi gli studi al Conservatorio “S. Giacomantonio”. Vincitore assoluto di numerosi concorsi internazionali, vanta già esibizioni presso l’Auditorium “Parco della Musica” di Roma e collaborazioni con artisti del calibro di Danilo Rea e Paolo Damiani.

Giancarlo Grande, nato a Castrovillari nel 2006, ha intrapreso lo studio del pianoforte a sei anni. Studente del Conservatorio di Cosenza, è il vincitore del prestigioso Premio delle Arti 2023/2024 (XVIII Edizione). Recentemente ha ottenuto il primo premio al concorso internazionale "Vincenzo Scaramuzza" di Crotone — riconoscimento mai assegnato nelle edizioni precedenti — e si è esibito in sedi di altissimo prestigio come i Musei Vaticani.

Il programma

Il concerto offrirà al pubblico de "La Città della Musica" un viaggio tra il romanticismo tedesco e il vigore del Novecento russo attraverso due capolavori della letteratura cameristica: