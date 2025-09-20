L’evento, che proseguirà anche stasera e domani, ha visto il cuore antico del capoluogo trasformarsi in palcoscenico a cielo aperto dove la gente ha potuto muoversi liberamente, godendo di ritmo, spettacoli, talk, dj set e proposte enogastronomiche

Una città viva, pulsante e protagonista del proprio destino culturale e sociale. La prima serata della Notte Piccante, evento che si protrarrà fino a domenica 21 settembre, ha visto Catanzaro rispondere con grande favore all'appuntamento che intende valorizzare le tradizioni enogastronomiche locali, celebrare la cultura calabrese e promuovere momenti di aggregazione e divertimento. Migliaia di persone hanno infatti scelto di invadere le vie del centro storico del capoluogo regionale abbracciando il sano divertimento e la convivialità. Il cuore antico della città, pedonalizzato per l'occasione, si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto dove la gente ha potuto muoversi liberamente, godendo di musica, spettacoli, talk, dj set e succulenti portate, unendosi in un clima di festa autentica e partecipata.

«La Notte Piccante è sempre un grande evento - ha commentato Roberto Talarico, ideatore e organizzatore della manifestazione -. È un evento gastronomico che valorizza il rosso del peperoncino, del morzello, del piccante calabrese in generale, ma soprattutto è una grande vetrina per tanti giovani artisti. Questa è una cosa molto importante, che ci fa piacere: diamo coraggio alle giovani promesse calabresi. Vedere un centro storico così gremito è davvero un bello spettacolo».

Un evento, quello della Notte Piccante, che mette ancora una volta in risalto la voglia della comunità catanzarese di essere una città attiva, che si diverte e che valorizza sé stessa. Non resta ora che lasciarsi trasportare dalle emozioni riservate dalle iniziative in programma questa sera e domani nel centro storico cittadino.