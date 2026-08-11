La comunità della Valle del Lao si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti del calendario estivo regionale. Dall'11 al 13 agosto Laino Borgo torna a vestirsi a festa per la nuova edizione del Palio cu i ciucci, rievocazione storica e folkloristica in grado di richiamare centinaia di visitatori e turisti. I festeggiamenti prendono il via martedì 11 agosto in piazza Navarro, teatro del primo atto ufficiale della manifestazione. I rappresentanti dei rioni si raduneranno per assistere al sorteggio, alla benedizione e alla successiva assegnazione degli animali ai rispettivi fantini. L'inizio delle celebrazioni verrà scandito dalle note itineranti del gruppo Takabum in Undici ottavi, pronti ad animare le vie del centro cittadino. La giornata di mercoledì 12 agosto sarà interamente dedicata alla valorizzazione delle tipicità enogastronomiche territoriali. Le contrade apriranno i propri spazi per un'esperienza di degustazione diffusa tra le ricette della tradizione locale. A fare da guida d'eccezione tra i banchi di assaggio sarà Peppone Calabrese, noto volto della trasmissione Rai Linea Verde, presente per raccontare le eccellenze del territorio e l'identità culinaria della zona.

Il momento clou è fissato per giovedì 13 agosto con la contesa vera e propria. Sette le contrade pronte a contendersi il drappo conclusivo, ognuna contraddistinta dai propri colori sociali. Si sfideranno i biancoverdi di Cagghienti, i bianconeri di Casalettu, i verdeneri di Mpedi u Burgu, i rossoverdi di Sant'Antoniu, i giallorossi di San Biasu, i rossoblù di Santu Vastianu e i gialloverdi della compagine Sant'Agustino Santa Teresa. Nel pomeriggio, dalle ore diciassette, spazio al corteo storico del Transito di Carlo V, evento che commemora il passaggio dell'Imperatore del Sacro Romano Impero avvenuto il 14 novembre1535. La sfilata verso la zona mercatale vedrà l'esibizione della Conturband e degli Sbandieratori Città De La Cava a Quattro Distretti. Alle 19:00 i fantini daranno inizio alla corsa a dorso di mulo. A gara conclusa, i festeggiamenti proseguiranno nuovamente in piazza Navarro tra stand gastronomici dedicati ai Zafarani Chini e alla Salsiccia Lainese, prima del gran finale musicale affidato al concerto dal vivo delle Le Rivoltelle.