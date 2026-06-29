Gli allievi saranno protagonisti di due spettacoli a ingresso libero. Un percorso che unisce intrattenimento, impegno civile e valorizzazione dei giovani talenti, dopo una tournée regionale ricca di consensi

Due serate all'insegna della musica, del teatro e del musical per celebrare la conclusione di un anno ricco di successi. A Lamezia il 2 e 3 luglio torna la tradizionale rassegna estiva della Scuola di Canto e Arti Sceniche "A Regola d'Arte", appuntamento ormai atteso che conclude il percorso formativo degli allievi con due spettacoli a ingresso libero.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 2 luglio, nella suggestiva cornice del Chiostro San Domenico, con "Maè... cambia playlist!", uno spettacolo ironico e coinvolgente in cui un gruppo di allievi decide di ribellarsi alla musica degli anni Ottanta. Ma riusciranno davvero a cambiare playlist? Tra canto, recitazione e divertimento, lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio ricco di sorprese.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 3 luglio al Teatro Grandinetti, con una serata che unirà fantasia e impegno civile. Ad aprire sarà "Cuore d'Inchiostro", scritto e riadattato da Tiziana De Matteo, una storia capace di trasportare il pubblico nel mondo delle fiabe, dove i personaggi corrono tra le pagine dei libri alla ricerca di qualcosa che solo il teatro saprà svelare.

A seguire andrà in scena "Le Onorate", intenso momento teatrale che prosegue idealmente il percorso iniziato con "Francesca Morvillo – La strada interrotta". Quest'ultimo spettacolo, scritto da Tiziana De Matteo, ha ottenuto il patrocinio della Camera Penale, dell'Associazione Nazionale Magistrati – Sezione di Catanzaro e del Festival Trame. "Le Onorate" ne raccoglie idealmente il testimone, raccontando, attraverso musica e teatro, il coraggio delle donne che hanno scelto di opporsi alla 'ndrangheta, dando voce a storie di forza, legalità e speranza.

La rassegna – si legge in una nota stampa dei promotori- rappresenta la conclusione di un anno straordinario per la scuola, che ha visto gli allievi protagonisti di una tournée regionale con gli spettacoli "Aladino" e "Francesca Morvillo – La strada interrotta", calcando alcuni dei più importanti palcoscenici della Calabria, da Reggio Calabria a Catanzaro, fino a Cosenza.

Come ogni anno, i due spettacoli sono il frutto di un importante percorso formativo impreziosito dal supporto artistico dell'attore Marco Falaguasta. L'attore della fiction Rai "Storia di una famiglia perbene", ha seguito gli allievi attraverso specifici stage di formazione teatrale, contribuendo alla loro crescita artistica e interpretativa. Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.

«Queste due serate – sottolinea la direzione artistica – rappresentano il momento più bello dell'anno: quello in cui il lavoro, l'impegno e la crescita dei nostri ragazzi diventano emozione condivisa con il pubblico. Sono il risultato di mesi di studio, passione e sacrificio, ma soprattutto di una grande famiglia che continua a credere nel valore educativo dell'arte.»

L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme e con il sostegno della Uilt – Unione italiana libero teatro, oltre al prezioso contributo delle famiglie degli allievi, che ogni anno accompagnano con entusiasmo il percorso della scuola.