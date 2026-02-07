Il Carnevale di Lauropoli si appresta a tagliare lo straordinario traguardo della 52esima edizione, confermandosi, eliminando qualsiasi dubbio, non solo come una tradizione radicata ma come l'evento più longevo e sentito dell'intero territorio. In un comune vasto e variegato come quello di Cassano all’Ionio, questa manifestazione rappresenta da sempre un punto di riferimento unico, capace di distinguersi per una capacità organizzativa impeccabile e una partecipazione di popolo difficilmente eguagliabile.

La kermesse è attesa, organizzata e proposta per essere un momento di svago, un vero e proprio specchio dell'identità locale. Per antica tradizione, il Carnevale di Lauropoli – organizzato da Pro Lauropoli con il patrocinio del Comune di Cassano all’Ionio – è riconosciuto come il più partecipato dell'intero territorio cassanese, un primato conquistato grazie alla passione dei suoi abitanti e alla qualità delle sue proposte. La sua forza attrattiva è tale che, spesso, l'evento si trasforma in un grande abbraccio comunitario dove figuranti e carri allegorici provenienti dal centro storico e dagli altri quartieri del comune sono regolarmente ospiti d'onore, rendendo la sfilata un mosaico di colori e creatività che unisce idealmente tutto il territorio. L'evento riesce a coniugare perfettamente l'aspetto ludico con quello educativo e sociale, offrendo un momento bello e arricchente che vede il coinvolgimento attivo di ogni fascia d'età, dai bambini agli anziani.

Le celebrazioni inizieranno domani 8 febbraio in Corso Laura Serra a Lauropoli, con un programma fitto che promette di incantare il pubblico. Alle 15.00 è il tempo dell’animazione per i più piccoli, con un'accoglienza gioiosa e coinvolgente dedicata interamente ai più piccoli, tra giochi e figure fantastiche. Alle 17.00 il rituale arrivo di Re Carnevale, uno dei momenti più suggestivi, dove il sovrano della festa farà il suo ingresso trionfale accompagnato da un nobile corteo di dame e cavalieri. Spazio ancora ai bambini che, alle 18.00 parteciperanno alla premiazione del 2° Concorso Artistico "La Maschera di Carnevale". A seguire, un momento di profonda riflessione con il Premio Alfonso Curto, dedicato agli alunni in onore di una figura indimenticabile della comunità. E quale migliore cosa se non un Banchetto di Re Carnevale, alle 19:00 la festa si sposta sul piano del gusto con il banchetto ufficiale, offrendo degustazioni da assaporare in un clima di pura allegria collettiva. Il Carnevale di Lauropoli torna dunque a dimostrare che la tradizione, quando coltivata con cura e partecipazione, è il motore più potente per la coesione di una comunità. Quest'anno, il clima di festa porta con sé un velo di commozione. Un pensiero speciale va a Luigi. Anche se non sarà fisicamente presente tra i carri e le maschere, la sua eredità vive in ogni coriandolo e in ogni sorriso di questa 52ª edizione. Vivrà nei ricordi, dimenticando lo stress quotidiano, era capace di regalare serenità con il vestito più bello del mondo, quello del sorriso e dell’amore per la propria comunità.