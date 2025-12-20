VIDEO | Due intense giornate tra cultura, innovazione e promozione per valorizzare il comparto oleario calabrese e non solo, tra momenti di approfondimento con esperti del settore e show cooking con chef di primo piano

Taglio del nastro a Catanzaro della fiera dell'olio d’oliva “Sol and the City Sud”, una straordinaria vetrina per il mondo dell’olivicoltura calabrese che prevede un ricco programma articolato in due intense giornate

L’olio extravergine d’oliva è il protagonista assoluto del “Sol and the City Sud”, il grande evento ospitato per due intense giornate nell’area fieristica di Catanzaro, nel quartiere lido. Decisiva, ancora una volta, la sinergia fra il dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e Veronafiere, con il supporto organizzativo di Arsac. Un settore, quello oleario, sinonimo di identità, cultura e sviluppo con 180 mila ettari di uliveti in Calabria rappresentati, in occasione della fiera, da circa 100 aziende per un appuntamento che può essere considerato la declinazione meridionale di SOL Expo, la prestigiosa rassegna internazionale interamente dedicata all’olio Evo, che si svolge a Verona. Alla giornata inaugurale hanno partecipato numerose autorità oltre che personaggi del mondo della tv: tra gli altri il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, il prefetto Castrese De Rosa, il presidente del consiglio regionale Salvatore Cirillo, il vicepresiente della giunta, Filippo Mancuso, il direttore generale di Arsac, Fulvia Caligiuri, il direttore generale di Veronafiere, Adolfo Rebughini, i conduttori di Linea Verde, Giuseppe Calabrese e Bianca Luna Santoro, madrina della kermesse l'attrice Manuela Arcuri.

I prodotti calabresi in vetrina

Una vetrina straordinaria per il comparto enogastronomico tra momenti di approfondimento con studiosi ed esperti del settore, percorsi di approfondimento dedicati all’assaggio e agli impieghi dell’olio nel benessere e nella cosmesi ma anche show cooking curati da chef di primo piano per due ricche giornate, con ingresso gratuito, dalle 10 alle 22, perchè l’olio calabrese, come ha ricordato l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, è un patrimonio che merita di essere raccontato e valorizzato, con una storia millenaria legata all’olivicoltura «e oggi, grazie all’impegno dei produttori e alle politiche di sostegno, possiamo offrire al pubblico un evento che unisce cultura, innovazione e promozione».

Sinergia e promozione

Un lavoro di squadra, per Fulvia Michela Caligiuri, direttore generale di Arsac, con lo scopo di «far conoscere le nostre eccellenze e mettere al centro un prodotto identitario, dalle qualità straordinarie». Una collaborazione destinata a durare nel tempo, come ribadito da Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere. Dunque l'importante evento ha offerto uno sguardo ampio e contemporaneo su un settore che in Calabria trova uno dei suoi punti di forza più rilevanti, proiettando la Calabria verso scenari sempre più prestigiosi.