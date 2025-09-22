Il "Materia Independent Design Festival”, in calendario dal 25 al 28 settembre nell’area dell’Ente Fiera di Catanzaro, rappresenta uno degli appuntamenti italiani più rilevanti dedicati al design, contraddistinto da una forte impronta mediterranea e un'articolata proposta che comprende esposizioni di alto livello, talk e workshop con ospiti internazionali di spicco, un'area food curata e spazi dedicati ad eventi serali sperimentali. Il festival si caratterizza per un format dinamico, inclusivo e interattivo, capace di coinvolgere e attrarre un pubblico diversificato e numeroso.

Promuovere il design e la cultura del progetto è l'obiettivo centrale di “Materia”, che mira a creare una rete di connessioni per esplorare il mondo del design con un approccio creativo che include anche la moda e le ultime tendenze. La mission dell'evento è quella di costruire ponti tra l'artigianato tradizionale e le capacità innovative del design, generando prodotti con radici nella tradizione ma con una chiara proiezione verso il futuro.

Ideato e curato da Officine Ad Aps, il festival arriva alla sua 9ª edizione e troverà spazio a Catanzaro, in uno dei più importanti spazi espositivi coperti del Sud Italia. Le precedenti otto edizioni hanno registrato risultati di grande rilievo: migliaia di visitatori e una copertura mediatica di notevole portata sui principali canali e riviste nazionali, consolidando Materia come uno degli eventi chiave nel panorama del design italiano.

Tra gli ospiti che prenderanno parte alla kermesse, anche il maestro orafo Gerardo Sacco, l’artista Massimo Sirelli, il giornalista Paolo Casicci, i designer Giuseppe Arezzi, Emiliana Martinelli e Antonio Aricò.