Musica d’autore, house internazionale e una lunga giornata di festa: il borgo si prepara a richiamare residenti, turisti e visitatori per due serate clou

Simone Cristicchi il 14 agosto e Joe T Vannelli il 16. Saranno due degli appuntamenti più attesi dell’estate di Mormanno, inseriti nel cartellone di “Non solo Agosto Mormanno 2026”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale che propone quasi 35 eventi tra musica, spettacolo, cultura, sport, tradizioni ed enogastronomia.

Il primo grande appuntamento è in programma venerdì 14 agosto, con il concerto di Simone Cristicchi, tra gli artisti più apprezzati e riconoscibili del panorama musicale e teatrale italiano. Una serata che porterà nel borgo del Pollino musica, parole e riflessione, attraverso il percorso artistico di un cantautore capace di coniugare sensibilità, impegno e racconto.

Il concerto di Cristicchi rappresenta uno degli eventi di punta della programmazione estiva e si inserisce nella volontà dell’amministrazione comunale di proporre appuntamenti di qualità, capaci di richiamare pubblico anche dai centri del territorio e dalle località turistiche del Pollino.

A distanza di appena due giorni, domenica 16 agosto, Mormanno tornerà protagonista con la tradizionale Notte Bianca, una lunga giornata di festa destinata ad accompagnare residenti e visitatori fino a notte fonda. Protagonista della serata sarà Joe T Vannelli, dj e producer di fama internazionale e figura di riferimento della scena house.

La Notte Bianca proporrà una programmazione rivolta a un pubblico ampio e trasversale, con musica, intrattenimento e socialità nel centro del borgo. La presenza di Joe T Vannelli, protagonista da decenni della scena house internazionale, darà alla serata una dimensione musicale di grande richiamo, trasformando Mormanno in una piazza della musica e dell’intrattenimento.

La giornata del 16 agosto prenderà inoltre il via con una mattinata dedicata alla biodiversità, realizzata in collaborazione con Slow Food Valle del Mercure-Pollino. Un momento che rafforza il legame tra la programmazione degli eventi e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico del territorio.

«Il 14 e il 16 agosto rappresentano due momenti centrali di un programma che abbiamo voluto costruire con l'obiettivo di offrire a Mormanno eventi capaci di parlare a pubblici diversi – afferma il sindaco Paolo Pappaterra –. Simone Cristicchi rappresenta la qualità della musica e della narrazione italiana, mentre la Notte Bianca con Joe T Vannelli porterà nel nostro borgo l'energia della grande musica internazionale. Sono due appuntamenti diversi, ma accomunati dalla stessa idea: fare di Mormanno un luogo da vivere, incontrare e scoprire».

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo Flavio De Barti, che sottolinea il valore della rassegna anche sul fronte dell’attrattività.

«Abbiamo lavorato per costruire un calendario che non fosse soltanto una successione di eventi, ma una vera proposta di attrazione turistica – sottolinea –. Il concerto di Simone Cristicchi e la Notte Bianca con Joe T Vannelli sono due appuntamenti di particolare rilievo, pensati per coinvolgere residenti, turisti, giovani e famiglie e per rafforzare la capacità di Mormanno di richiamare visitatori durante il periodo di Ferragosto».

I due appuntamenti del 14 e 16 agosto confermano dunque la vocazione di “Non solo Agosto Mormanno 2026”: portare nel cuore del Pollino una programmazione capace di unire grandi nomi, musica, cultura, intrattenimento e valorizzazione del territorio, trasformando il borgo in un punto di riferimento dell’estate calabrese.

Il calendario proseguirà poi con numerosi altri appuntamenti fino all’autunno, con l’obiettivo dell’amministrazione comunale di superare il tradizionale concetto di “estate mormannese” e costruire una proposta turistica capace di accompagnare il territorio per un periodo sempre più lungo.