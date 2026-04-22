Il 26 aprile, dalle 16, il castello di Santa Severina si popola di artisti, installazioni viventi, danza aerea, burattini e fuoco. In mostra, le illustrazioni della saga fantasy di Ivan Sgandurra e Ivan Cavini. E la possibilità di partecipare a un affascinante workshop di scrittura creativa per scoprire i segreti della narrazione fantastica.

Il castello apre le porte al fantasy. Domenica 26 aprile, alle 16, le sale del maniero normanno-svevo ospitano l’inaugurazione della mostra “Cronache del Crepuscolo”, dedicata alla saga di Ivan Sgandurra con le illustrazioni di Ivan Cavini. Il pubblico può immergersi nelle tavole che raccontano il mondo dell’Abisso del Dimenticato e delle Torri dell’Altrove, i primi due volumi della trilogia pubblicata da Eterea Edizioni. Oltre alla visita della Mostra, si potrà partecipare al workshop di scrittura e disegno fantasy a cura di Orizzonti degli Eventi: un laboratorio dove si costruiscono personaggi, si disegnano creature, si scoprono i meccanismi della narrazione fantastica.

Le Favole delle Torri: il castello diventa palcoscenico

Alle 17.30, prende il via lo spettacolo itinerante. Una fata violinista guida i visitatori attraverso le torri e le sale del castello. Ogni ambiente si anima con artisti e installazioni. La danzatrice aerea “Butterfly” accoglie il pubblico sospesa tra cielo e sogno. “Etherea”, custode dei ricordi perduti, è un’installazione vivente che fonde natura e mito: una creatura silente che attende il soffio della musica per farsi voce.

Il percorso prosegue con le bolle giganti di Christian Cosentino che fluttuano nell’aria, “Carillon” di Maria Dolores dove una bambola magica si anima al suono della musica, le “Storie di Burattini” di Graziella Cous Cous che mescola kamishibai e teatro di figura tra maghi, streghe e draghi. Chiude “Il Mastro Focaio” della Compagnia Fuoco & Clownerie: una performance dove fuoco, energia e comicità si fondono in un finale suggestivo. Lo spettacolo si replica alle 18.30.

La saga delle Cronache del Crepuscolo

La mostra porta nel castello il mondo immaginato da Ivan Sgandurra e illustrato da Ivan Cavini. “L’Abisso del Dimenticato”, primo volume della trilogia, è uscito nel 2024 per Eterea Edizioni, poi ripubblicato in una seconda edizione nel 2026. “Le Torri dell’Altrove”, secondo capitolo, arriverà a settembre 2026. Il terzo volume, provvisoriamente intitolato “Il Patto dei Ribelli”, è in fase di revisione e uscirà nel tardo 2027. Ogni libro è impreziosito dalle illustrazioni di Cavini, dalla grafica di Davide Romanini e dalle mappe di Emanuele Manfredi. A maggio 2026 uscirà anche “Là dove cantano le rovine”, canzone del musicista Arthuan Rebis dedicata a due personaggi chiave della saga.

A completare l’offerta del festival, una serie di servizi pensati per garantire un’esperienza piena, accessibile e immersiva per tutti i visitatori. Durante l’intero periodo della manifestazione saranno attivi la mostra “Cronache del Crepuscolo” e l’app “VisitSantaSeverina”, che consentirà di esplorare il borgo attraverso una mappa interattiva e un virtual tour. Saranno inoltre disponibili un InfoPoint turistico, guide multilingue e servizi dedicati all’accessibilità per persone con disabilità. In programma anche visite gratuite ai musei, insieme a servizi navetta, bookshop, area famiglie e punti ristoro con proposte legate alla tradizione locale.

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