Si tratta del secondo appuntamento della rassegna dedicata alla riscoperta e alla riscoperta e alla valorizzazione del teatro del maestro Nino Gemelli

Prosegue al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, nel centro del centro storico del Capoluogo, la rassegna “Nel segno di Gemelli”, dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione del teatro del grande e indimenticato maestro Nino Gemelli.

Dopo il successo del primo spettacolo - ’A vucca è na ricchizza -, mercoledì 4 marzo alle ore 20:45 il sipario si alzerà su “Candida”, una delle commedie più amate dell’attore e regista catanzarese, portata in scena dal Teatro Incanto, la straordinaria compagnia guidata da Francesco Passafaro.

Sul palco saliranno attori che da oltre vent’anni custodiscono e raccontano il teatro di Gemelli, mantenendo viva una tradizione che appartiene profondamente alla città. Un lavoro di memoria e passione che non è semplice riproposizione, ma restituzione autentica di un patrimonio culturale che continua a parlare al presente.

“Candida” racconta la storia di una donna libera e determinata, che sceglie di lasciare tutto per inseguire un sogno. Una decisione coraggiosa, non sempre compresa, che diventa il cuore pulsante della commedia. Attorno a lei si muovono dinamiche familiari, giudizi, paure e desideri che appartengono a tutti noi. È in questi intrecci, tra ironia e riflessione, che il teatro di Gemelli trova la sua forza: raccontare la comunità a se stessa, con affetto ma senza sconti.

Il tutto nella lingua che più di ogni altra riesce a far vibrare emozioni e sorrisi che fanno di persone che vivono e respirano lo stesso luogo una comunità nel nome delle origini e della comune identità: il dialetto. Non folklore, ma strumento narrativo potente, capace di restituire autenticità ai personaggi e di creare un’immediata complicità con il pubblico.

Come ormai è tradizione della stagione, al termine dello spettacolo ci sarà il momento speciale del quiz sul dialetto e sulla storia di Catanzaro, pensato sia per chi quella lingua la parla da sempre sia per chi desidera riscoprirla e impararla divertendosi. Un modo per trasformare il teatro in esperienza condivisa, in occasione di incontro e identità.