Boschi incontaminati, piccoli e caratteristici borghi montani stanno alimentando, grazie anche al lavoro di promozione portato avanti sui territori dagli enti e dalle associazioni, forme e progetti di turismo esperienziale. Le passeggiate nel verde, le giornate di trekking rientrano tra le iniziative più apprezzate dai turisti ma anche da tanti calabresi. E stanno riscuotendo particolare successo, in termini di partecipazione, le attività promosse dall’associazione Vivi Serra San Bruno. Il sodalizio guidato da Mario Papasodaro ha in programma per il 13 luglio, un evento speciale.

Escursione notturna

«Siamo giunti alla quarta edizione dell'escursione notturna nel meraviglioso Bosco Archiforo. Insieme a Soverata in Cammino FitWalking – spiega l’associazione - percorreremo il suggestivo Sentiero Archiforo avvolti dalla magia della notte». Una tipologia di appuntamenti che, edizione dopo edizione, ha raccolto sempre più consensi, catturando l’attenzione anche di appassionati di trekking provenienti da ogni angolo della Calabria e non solo. La prossima iniziativa, assicurano i promotori, sarà «un’esperienza unica e immersiva tra natura, silenzio e benessere, alla scoperta della bellezza del bosco sotto le stelle».

Il sito è di grande interesse e si caratterizza per la presenza di abeti bianchi e faggi: «Il Bosco Archiforo – fa presente Vivi Serra San Bruno – è inserito tra le 40 foreste più belle al mondo, ideali per praticare lo Shinrin-yoku, il tradizionale "bagno di foresta" giapponese, un'attività rigenerante per corpo e mente».

Le iniziative di Vivi Serra

L’escursione al bosco Archiforo rappresenta un momento per vivere «un contatto profondo con la natura, in un'atmosfera suggestiva», assicura l’associazione che ormai da anni s’impegna nella promozione del territorio vibonese e calabrese: «Il nostro gruppo è in continua crescita, spinto dalla passione e dalla voglia di valorizzare le meraviglie che ci circondano. Le iniziative – affermano - sono sempre più numerose e in continua evoluzione: ognuna nasce con una storia da raccontare, un legame autentico con la natura, la cultura e le persone del nostro territorio».