Dal 26 al 28 settembre la festa che unisce fede, tradizione e spettacolo con migliaia di visitatori attesi: la cantante sarà protagonista del gran finale

Sarà la voce inconfondibile di Nina Zilli a chiudere una delle feste più attese in Calabria. Torna anche nel 2025 la Festa della Madonna Addolorata di Pianopoli, appuntamento che segna tradizionalmente la conclusione della stagione estiva e che da anni richiama nella cittadina dell’hinterland lametino migliaia di persone. Il cuore della celebrazione è il Santuario della Madonna Addolorata, luogo di profonda devozione e grande valore artistico.

Al suo interno è custodita una delle statue più suggestive del Sud Italia: l’Addolorata, raffigurata con un abito interamente ricamato a mano dalle suore, in filo d’oro e sormontata da una corona anch’essa d’oro, di straordinaria fattura. Un simbolo che accompagna la fede e le tradizioni della comunità e che trasforma la visita in un sentito pellegrinaggio, occasione di preghiera e di richiesta di grazie. Per i devoti ogni giorno, mattina e sera, viene celebrata la messa.

La sindaca Valentina Cuda evidenzia come questo momento pianopoletano “intreccia così spiritualità e convivialità, perchè accanto alle celebrazioni religiose, molto partecipate anche da tantissimi emigranti che tornano appositamente per l’evento, si svolge un ricco programma civile e culturale.

L’aria che si respira in questa settimana nella cittadina che guido da alcuni anni resta indimenticabile per tutti coloro che ci vengono a trovare. L’accoglienza e la fede hanno sempre distinto la nostra comunità”.

Le iniziative prendono il via venerdì 26 settembre alle 18 con la tradizionale Sagra dell’uva, ricordo delle origini contadine, e la sfilata dei carri per le vie del paese, accompagnata dal gruppo folk I Canterini di Serrastretta. In serata, alle 22, spazio alla musica con “Il Sud che canta” insieme a Sandro Sottile.

Sabato 27 settembre sarà dedicato alle note del Complesso bandistico Santa Maria di Corazzo, in concerto alle 10:30 e poi nel pomeriggio nelle frazioni pianopoletane. La giornata si chiuderà alle 22 con la musica per tutti che diverte e appassiona, l’esibizione dei bravissimi artisti dell’Orchestra Mancina.

Il momento clou sarà domenica 28 settembre: alle 22 sul palco salirà Nina Zilli, artista attesissima da giovani e adulti, che regalerà al pubblico uno spettacolo capace di unire emozioni e grande musica. A concludere la festa, dopo il concerto, lo spettacolo pirotecnico firmato “Piro Eventi Innovativi”, appuntamento anche questo che richiama numerosi spettatori da tutto il territorio.

La Festa della Madonna Addolorata di Pianopoli si conferma così un evento che unisce fede, identità e comunità, capace di rinnovare ogni anno la tradizione e di attrarre migliaia di persone da tutta la Calabria.