Si può lavorare da posti immersi nella natura, rilassandosi a due passi dal mare o godendo delle bellezze di un parco nazionale?

La risposta è «si» per un gruppo di tre giovani, Biagio Cavaliere, Silverio Campagna ed Espedito Iannini, professionisti che operano nel mondo della comunicazione. Impegnati nella promozione territoriale, i tre ragazzi hanno dato vita a Nu Scialo, festival incentrato sui nuovi mestieri del mondo digitale, coniugandolo alla scoperta del territorio, tra natura, esperienze e centri storici.

Dal 15 al 17 settembre tra il Parco Nazionale del Pollino e la Riviera dei Cedri, grazie a Nu Scialo - da scialare: godere, divertirsi - i partecipanti ai workshop gratuiti previsti potranno acquisire competenze digitali grazie alla presenza di tre relatrici che fanno parte del mondo digital.

Le speaker

Tre le professioniste che valorizzano quotidianamente la Calabria, dalle quali prendere spunto e acquisire tecniche in modo teorico ma soprattutto pratico: Noemi Spinetti, influencer e content creator che con ironia ci fa scoprire i posti più belli della regione; Laura Cipolla, content creator e travel blogger, con il suo “Io e la Calabria”; Ilaria Laino, food blogger emergente ideatrice di “Qualcosa di buono”.

Attraverso il loro punto di vista e la loro esperienza personale e professionale, e nozioni teoriche, i partecipanti al corso tra freelance, smart worker, influencer e blogger, ma anche aziende e singoli che si vogliono avvicinare al mondo della comunicazione social, potranno apprendere o approfondire nuovi modi di comunicare, e mettere tutto in pratica nella seconda parte del workshop. Si affronteranno argomenti quali gestione e comunicazione social, strategie di marketing, tecniche di riprese foto e video, storytelling, post produzione, fino alla creazione di copy e alla condivisione di contenuti audiovisivi.

Il programma delle tre giornate

Si comincerà venerdì 15 settembre da Scalea, dall’87029 House, una ex fabbrica riqualificata ora spazio in cui viaggiatori e professionisti possono fare coworking e dove si incontrano ospitalità, arte e design. Si partirà dalla presentazione di Nu Scialo e delle tre ospiti, che racconteranno le loro esperienze e i loro progetti, seguito dai saluti di Fiorenzo Conte, sindaco di Papasidero, comune che ha subito sposato l’idea di realizzare il festival dedicato al mondo digitale. Si terminerà, come per le altre serate, con l’Aperiscialo, con food, drink e musica.

Sabato 16 settembre si entrerà nel vivo del workshop tramite una prima lezione teorica tenuta da Spinetti, Cipolla e Laino, per poi lasciare spazio ad attività outdoor organizzate: Road to Papasidero, con destinazione il fiume Lao, e Benvenuti a Papasidero, in cui ad accogliere i partecipanti nel paese nel cuore del Parco Nazionale del Pollino sarà l’amministrazione comunale. Oltre al pranzo, i partecipanti potranno usufruire dell’area podcast sul fiume Lao, dove potranno parlare della loro attività imprenditoriale e della personale esperienza da freelance in Calabria.

La seconda parte del workshop sarà dedicata alla pratica, tramite la prima parte di Sentieri Digitali, che si svolgerà durante le visite guidate che coinvolgeranno alcuni dei luoghi più belli: il santuario di Santa Maria di Costantinopoli, il centro storico di Papasidero, e il Sentiero del Monaco con tappa al dipinto basiliano della Madonna con Bambino risalente all’XI secolo.

Durante la seconda giornata ci sarà spazio anche per parlare di Birra Cala, birrificio artigianale a conduzione familiare che tramite i propri prodotti valorizza l’area tra la Riviera dei Cedri e il Parco del Pollino.

Nella terza giornata di domenica 17 settembre Sentieri Digitali continuerà con la seconda parte di lezione pratica, che vedrà gli influencer e i blogger svolgere attività quali acquatrekking e la visita alla Grotta del Romito, luoghi in cui continueranno a realizzare contenuti video che saranno poi visionati dalle tre speaker e pubblicati sui canali social.

«Obiettivo di Nu scialo è quello di dare nozioni per imparare a comunicare meglio la propria azienda o il proprio blog, promuovendo il nostro territorio come un punto di riferimento per le nuove professioni legate alla cultura digitale, generando anche stimoli e spunti - dicono gli organizzatori - . Dimostrando inoltre che è possibile lavorare qui in Calabria da remoto rilassandosi immersi nella natura del Parco Nazionale del Pollino, o godendo della bellezza di un centro storico, o dove poter staccare dalla realtà dopo una giornata di lavoro».

Oltre al comune di Papasidero, anche realtà locali e vari sponsor hanno collaborato alla realizzazione del progetto dei tre giovani, che con entusiasmo stanno pensando già alla seconda edizione.