È il fumetto a fare da ponte tra Nuvola Comics e la prima edizione della PopCon, la nuova manifestazione con la direzione artistica di Sante Mazzei, dedicata alla cultura pop e in programma questo weekend a Catanzaro.

Domenica 11 ottobre, alle ore 12, negli spazi dell’Ente Fiera Colosimo, Nuvola Comics proporrà un incontro dedicato alla presentazione di Scusa 94, graphic novel scritto da Andrea Belcastro e disegnato da Fabio Gaudio, edito da Le Pecore Nere.

L’appuntamento nasce nell’ambito della collaborazione tra Nuvola Comics e PopCon e concretizza un percorso di sinergia già avviato con alcuni festival del fumetto della regione, con l’obiettivo di costruire una rete sempre più ampia tra le realtà calabresi che lavorano intorno alla nona arte e ai linguaggi contemporanei. Al centro dell’incontro sarà Scusa 94, opera che racconta con realismo e una punta di nostalgia la preadolescenza e gli anni Novanta, due momenti legati, nell’immaginario del libro, a un’idea di ottimismo e fiducia nel futuro. È un mondo ancora fatto di giochi all’aperto e pomeriggi trascorsi in strada, con il Super Santos a fare da compagno di avventure, le videocassette e le merendine negli zaini, le punizioni con il divieto di uscire e le inevitabili fughe per aggirarle.

Il titolo stesso è un richiamo a un immaginario preciso: Scusa 94 evoca i Mondiali di calcio di USA ’94, che restano sullo sfondo della storia, ambientata in Calabria, e contribuiscono a restituire il clima e l’immaginario di una generazione. L’opera nasce dall’incontro tra la scrittura di Andrea Belcastro, regista, sceneggiatore e produttore calabrese, e il segno di Fabio Gaudio, architetto, illustratore e art director che nella sua attività sperimenta diversi media.

A dialogare con Belcastro sarà Giuseppe Ranieri, insegnante, esperto di storia e dinamiche sociali e vicepresidente dell’associazione Venti d’Autore. Dopo la presentazione, la parola passerà al direttore artistico di Nuvola Comics, Emiliano Lamanna, che offrirà al pubblico della PopCon alcune anticipazioni sulla quarta edizione del festival, che dal 2024, ogni primavera, trasforma il centro cittadino di Catanzaro in uno spazio di incontro e creatività.