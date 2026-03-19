Arriva a teatro "Francesco Cilea" uno degli spettacoli più intensi e coinvolgenti del panorama teatrale contemporaneo. Giovedì 2 aprile, alle ore 21.00, il giornalista e storyteller Federico Buffa porterà in scena “Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba”, un racconto emozionante dedicato alla leggenda del basket Kobe Bryant.

Lo spettacolo ripercorre la vita, la carriera e l’eredità umana e sportiva del campione dei Los Angeles Lakers, intrecciando parole, musica e immagini in un viaggio narrativo potente e suggestivo. Un omaggio alla “Mamba Mentality”, filosofia che ha reso Bryant un’icona mondiale, dentro e fuori dal campo.

Accanto a Buffa, una componente musicale dal vivo che arricchisce ulteriormente la scena: al pianoforte Alessandro Nidi, alle percussioni Sebastiano Nidi e al trombone Filippo Nidi. La regia è firmata da Maria Elisabetta Marelli, mentre la componente visual è curata da Francesco Poroli.

L’evento è organizzato dall'Officina dell'arte di Peppe Piromalli, realtà attiva nella promozione culturale e nella valorizzazione di eventi di qualità sul territorio.

A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è anche il direttore artistico Peppe Piromalli: «Portare a Reggio Calabria uno spettacolo di questo livello in sinergia con Progetto Touring, significa offrire al pubblico un’esperienza che va oltre il teatro, capace di unire sport, emozione e cultura in un unico grande racconto».

“Otto Infinito” non è solo uno spettacolo sportivo, ma un racconto universale di talento, disciplina e ricerca della perfezione. Una serata pensata per appassionati di basket, ma anche per chi ama le grandi storie capaci di ispirare e lasciare il segno.