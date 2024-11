Giugno a Papasidero significa solo una cosa: Outdoor Sports Day! Venerdì 21 e sabato 22 giugno, nel bellissimo borgo incastonato nel cuore della Valle del fiume Lao e del Parco nazionale del Pollino, si terrà la terza edizione dell’evento sportivo più divertente di tutta la Calabria organizzato dall’associazione di promozione turistica Visit Papasidero e dall’amministrazione del comune di Papasidero.

Per il terzo anno consecutivo, Papasidero è pronta ad accogliere tutti i turisti amatori e gli sportivi che, tramite la prenotazione e l’acquisto di un ticket di 35,00 euro per gli adulti e 25,00 euro per i bambini, darà la possibilità di effettuare due escursioni a scelta tra: rafting, quad, acqua trekking, canyoning, paintball, parco avventura, trekking, e-bike, orienteering, lezioni di sopravvivenza, equitrekking, river tubing, visita guidata nel centro storico di Papasidero, visita guidata al sito archeologico della Grotta del Romito e partecipazione alla mini maratona.

Si parte venerdì 21 giugno dove l’intero pomeriggio sarà dedicato al 1° Meet Outdoor (dalle ore 14:30 presso la sala convegni Pils): uno speciale spazio dal vivo per far incontrare e conoscere i professionisti del settore di tutta la zona; un pomeriggio d’interazione e networking dove la parola d’ordine sarà condivisione!

Condivisione di nuovi progetti e start-up, di consigli e suggerimenti sotto vari punti di vista (commerciale, fiscale ed altro ancora), case study di realtà con esiti e successi positivi e tutto quanto può far accendere una discussione formativa e costruttiva, perché il primario obiettivo è il coinvolgimento di tutti i partecipanti e non una presenza sterile e passiva.

Si continua sabato 22 giugno con il vero e proprio Programma dell’evento (a partire dalle ore 8:00 presso l’area dedicata in Corso Oliva): una colazione tipica vi attende al gazebo ove ritirare e pagare i ticket acquistati per poi dare il via ad un’intensa giornata di sport ed attività all’aria aperta.

Nel frattempo e per tutta la durata dell’evento, radio podcast con musica ed interviste ai partecipanti e agli organizzatori oltre ad una bellissima ciclo pedalata da Papasidero fino alla Grotta del Romito alla quale parteciperanno associazioni del territorio impegnate in uscite in bici tutto l’anno.

La giornata sportiva si avvierà alla sua conclusione con lo start alle ore 17:00 della 1° Mini Maratona “Corri nel borgo”, una piccola gara podistica amatoriale su un breve percorso strutturato all’interno dei vicoletti del borgo di Papasidero, alla fine della quale avranno luogo le premiazioni e i ringraziamenti ma che darà anche il via all’ultimo momento festivo della giornata.

Dalle ore 20:00, infatti, in Piazza Umberto I, avrà inizio la serata “Music & Bbq” che vedrà lo spettacolo musicale dell’artista locale “Angelo Lo Tufo e la sua band” ed un angolo food dedicato alle specialità alla griglia tipiche della zona.