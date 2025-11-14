L'incanto dell'autunno si prepara a infiammare il cuore del borgo di Cicala con il ritorno di "Parmientu: Cantine Itineranti", giunto con successo alla sua quarta edizione. L'evento, ormai un appuntamento fisso e sentito per celebrare la ricorrenza di San Martino, è promosso e organizzato dall'associazione “Terra Mater”. L'unicità di "Parmientu" risiede nella preziosa disponibilità della comunità locale, i cicalesi, che aprono le porte non solo delle loro cantine private – gli storici "Parmienti" – ma anche della loro storia e tradizione.

Un viaggio tra sapori e antiche tradizioni

L'appuntamento è fissato per Sabato 15 novembre. Il suggestivo tour avrà inizio a partire dalle ore 18:00, momento in cui il centro storico di Cicala tornerà a vivere, accogliendo i visitatori lungo un percorso che promette di unire in modo indissolubile sapori, cultura e scoperta di angoli nascosti. I partecipanti avranno l'opportunità di degustare il vino novello e le specialità gastronomiche tipiche del territorio, in un itinerario che è, di fatto, una vera e propria esperienza di riscoperta delle radici locali.

Mimmo Cavallaro infiamma la piazza

Dopo l'immersione enogastronomica e culturale nelle vie del borgo, la serata raggiungerà il suo culmine. Alle ore 22:00, la piazza principale di Cicala si accenderà con l'energia vibrante di Mimmo Cavallaro. L'artista, noto per il suo ritmo coinvolgente, garantirà una serata di musica popolare e grande festa, richiamando appassionati da tutta la regione.

Gli organizzatori dell'Associazione Terra Mater sottolineano con enfasi lo spirito di collaborazione che rende possibile l'evento. «Parmientu è la testimonianza tangibile di come la collaborazione di tutta la comunità possa ridare vita e lustro al nostro patrimonio culturale e tradizionale», affermano. «Grazie alla disponibilità dei nostri compaesani che aprono le loro cantine, riusciamo a onorare le nostre radici e a promuovere le eccellenze locali in una cornice di festa e autentica convivialità». Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai proprietari delle cantine per la loro generosità e, in particolare, al sindaco Alessandro Falvo e a tutta l'amministrazione comunale di Cicala per il prezioso supporto e la visione condivisa che ha sostenuto l'iniziativa.