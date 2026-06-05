Il gruppo composto da Gaetano Curreri, Andrea Fornili e Roberto Drovandi da giugno ad agosto porta in giro i suoi successi: «Un racconto di musica, emozioni e vita vissuta insieme»

“Io sono le mie canzoni” riparte il 20 giugno da Lamezia Terme (Catanzaro): Gaetano Curreri, con gli altri componenti degli Stadio Andrea Fornili e Roberto Drovandi, sarà in tour durante l'estate, per ora con una decina di date - ma il calendario è in aggiornamento - che si concluderanno il 12 settembre all'Inalpi Arena di Torino in occasione di Jukebox-La notte delle hit, passando per Trento (27 giugno), Santa Severa-Roma (2 luglio), L'Aquila (9), Cantalupo nel Sannio-Isernia (18), San Giorgio Jonico-Taranto (1 agosto), Montesilvano-Pescara (9), Minturno-Latina (13), Tindari-Messina (20).

«Ci sono Canzoni - scrivono gli Stadio sui social - che ci hanno accompagnato nei momenti più belli, nei viaggi, negli amori e nei ricordi che portiamo con noi. E poi ci sono storie che non finiscono mai. Dopo quarant'anni, questo viaggio continua con la stessa emozione, perché ogni canzone vive ancora attraverso chi l'ha amata, ascoltata e cantata. “Io sono le mie canzoni” Live riparte: un racconto di musica, emozioni e vita vissuta insieme. Il desiderio di ritrovarci ancora una volta per condividere ciò che conta davvero, la musica».