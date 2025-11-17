Mormanno si prepara ad accogliere le migliaia di visitatori che, ogni anno, raggiungono il borgo per partecipare all’evento simbolo dedicato alla cultura del vino: “Perciavutti”, giunto alla sua XXI edizione, in programma il 6, 7 e 8 dicembre 2025.

Una manifestazione che è molto più di una festa: un rito collettivo, un momento identitario che coinvolge l’intera comunità, impegnata – in ogni ruolo – nella realizzazione di un appuntamento dal sapore antico e profondamente autentico.

Per tre giorni Mormanno offrirà un viaggio nella cultura enologica calabrese, grazie alla collaborazione con alcune tra le più rappresentative cantine regionali, e alla Condotta Slow Food Valle del Mercure Pollino che presenterà “Terra di Vigna. Calici nel Pollino”, nella Galleria D’Alessandro dove ospiterà produttori, tecnici, istituzioni, sommelier, artigiani e visitatori in un grande racconto corale che intreccia cultura agricola, identità territoriale e comunità

«Vogliamo riportare il vino al centro del dialogo con le comunità, come espressione sincera del paesaggio e delle persone che lo abitano», dichiara Teresa Maradei, presidente della Condotta Slow Food Valle del Mercure Pollino. «La Calabria del vino oggi è matura, coraggiosa e riconosciuta: questo evento serve a raccontare questa crescita e a far conoscere da vicino il lavoro dei suoi vignaioli».

L’iniziativa nasce per valorizzare la viticoltura calabrese, sempre più riconosciuta per qualità e autenticità, e per sostenere il lavoro di aziende e vignaioli che negli ultimi anni stanno guidando la rinascita del settore. Fondamentale il contributo della Regione Calabria e dell’Arsac, partner istituzionale della manifestazione, impegnati nella tutela della biodiversità, nella ricerca agronomica e nel potenziamento del comparto vitivinicolo regionale.

Il poverello bianco, il bocconotto mormannese, la lenticchia, i salumi del Pollino e una selezione di prodotti tipici che anticipano l’atmosfera delle festività natalizie.

Come da tradizione, i quartieri storici – Costa, Casalicchio, Torretta e Capo Lo Serro – si trasformeranno in vere e proprie cantine dove si terrà il rito della spillatura delle botti e la degustazione del vino nuovo, un’usanza tramandata di generazione in generazione.

L’evento è organizzato dall’Associazione Comunalia e dal Comune di Mormanno, con il supporto di Regione Calabria – Assessorato all’Agricoltura, Ente Parco Nazionale del Pollino, Gal Pollino, Arsac e Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Fondamentale il contributo dei quasi 300 volontari e dell’intera comunità.

Paolo Pappaterra, sindaco di Mormanno, sottolinea il valore identitario dell’iniziativa:

«Perciavutti è molto più di un evento: è il simbolo della nostra identità, della nostra storia e della nostra capacità di fare comunità. Per tre giorni Mormanno si apre al mondo, mostrando il cuore autentico del Pollino e la forza di una tradizione che unisce generazioni. Siamo orgogliosi di accogliere migliaia di visitatori e di offrire loro il meglio della nostra cultura, dei nostri sapori e della nostra ospitalità.»

Flavio De Barti, consigliere comunale con delega al Turismo, evidenzia il lavoro condiviso dietro l’organizzazione: «Perciavutti è il risultato di un lavoro corale che coinvolge cittadini, associazioni, istituzioni e quasi trecento volontari. Ogni quartiere, ogni cantina, ogni atmosfera racconta l’impegno e la passione di un’intera comunità. Continuiamo a investire in un progetto che valorizza il territorio, rafforza il turismo esperienziale e dà nuova linfa alle tradizioni che ci rendono unici».

Il presidente dell’Associazione Comunalia, Marcello Perrone, rimarca lo spirito partecipativo: «La forza di Perciavutti è la partecipazione. È il risultato della dedizione dei volontari e della volontà di mantenere viva una tradizione antica che appartiene a tutti noi. Ogni anno lavoriamo per offrire un evento autentico, che unisca festa, cultura e valorizzazione del territorio. Perciavutti è la nostra casa aperta: un invito a condividere il sapore del vino nuovo e il calore della nostra comunità».

“Perciavutti”, una festa che unisce identità, cultura e tradizione, continua a essere un punto di riferimento per il turismo enogastronomico calabrese e uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno nel Pollino. Tre giorni di convivialità, tradizioni ritrovate e sapori autentici che raccontano la storia e l’anima di un’intera comunità.

Il programma

Sabato 6 dicembre

Ore 17.00 – Inaugurazione “Terra di Vigna – Calici nel Pollino”

A cura della Condotta Slow Food Valle del Mercure-Pollino, con la partecipazione di cantine e produttori vinicoli calabresi.

A seguire inaugurazione dei Mercatini di Perciavutti a cura dell’Amministrazione Comunale e Talk nel salotto di Radio Azzurra – Galleria Salvatore d’Alessandro.

Ore 20.00 – Notte Rossa

I quartieri accolgono Perciavutti. Apertura degli spazi Street Food a cura dell'Associazione Comunalia – Corso Municipale e Piazza Umberto I.

Ore 21.30 Concerto del Gruppo Musicale “ AMARIMARI” a cura dell’Amministrazione Comunale – Piazza Umberto I°

Ore 23.30 – DJ Set Folk

A cura del gruppo “Quelli che non hanno età” – Piazza Umberto I.

Domenica 7 dicembre

Ore 11.00 – Percorso del Gusto: le Cantine e i Sapori del Pollino

A cura della Condotta Slow Food – Galleria Salvatore d’Alessandro.

Ore 16.00 – Talk: La crescita delle aree interne della Calabria grazie ai GAL

21 anni di Perciavutti: esempio turistico di eccellenza calabrese

Nel Salotto di Radio Azzurra – Galleria D’Alessandro.

Ore 19.00 – Spettacolo di apertura a cura dei Tamburi di Montecerviero.

Accensione dell’Albero e delle luminarie natalizie – Piazza Umberto I°.

Ore 19.30 – Apertura dei Vuttari con i vini della cantina Librandi – Centro storico.

Ore 23.45 – Spettacolo musicale Dance Tarantella – Piazza Umberto I.

Lunedì 8 dicembre

Ore 9.00 – Palio delle Botti

A cura dell’Associazione Comunalia e Città del Vino – Piazza Umberto I° e Corso Municipale.

Ore 11.00 – Degustazione sensoriale tartufo – calici ed eccellenze del territorio

Con la partecipazione straordinaria del sommelier del tartufo Daniele Violoni, a cura della Condotta Slow Food – Galleria Salvatore d’Alessandro.