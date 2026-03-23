Da un' idea condivisa di associazione La Zagara e Avis Comunale si terrà domenica prossima 29 marzo a Zagarise, provincia di Catanzaro, la prima edizione del “Presepe pasquale”.

L’originale rappresentazione sarà allestita in una cornice favolosa, l’ orto botanico di Vincenzo Falcone, insigne cittadino zagaritano dal prestigioso curriculum amministrativo persino in ambito europeo, oggi presidente onorario dell' associazione che ha al suo attivo un ventennio di manifestazioni culturali e teatrali, tra cui numerose commedie in vernacolo scritte dallo stesso Falcone e portate in scena, insieme a musical, mostre e convegni.



Nel giorno della Domenica delle Palme, alle ore 17.30 saranno rappresentate nella splendida location naturali 12 scene della Passione che vanno dall' ingresso in Gerusalemme alla Resurrezione, passando dall' Ultima cena, Gesù nell' orto, il sinedrio e la condanna a morte di Gesù, la Via Crucis, la Crocifissione, la pietà e la Resurrezione .



La risposta della popolazione in termini di partecipazione è stata corale e i figuranti saranno ben 85 a partire dal primo cittadino, il sindaco Domenico Gallelli, che impersonerà il personaggio di Caifa.

La manifestazione vede , infatti, il patrocinio del Comune e la collaborazione e partecipazione della Parrocchia e delle associazioni presenti sul territorio, Proloco Zagarise e Centro Anziani comunale