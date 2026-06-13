Cosenza si concede una notte da grande palcoscenico nazionale. La città dei Bruzi è stata scelta come tappa zero del tour di Radio 2, e Piazza XV Marzo, per una sera, si è trasformata in un suggestivo palco a cielo aperto.

“Radio2Live – Il cielo è sempre più blu”, infatti, non è stato un evento qualsiasi, ma l’ennesimo recente riconoscimento per una città che, come evidenziato dal primo cittadino Franz Caruso, «dopo Linea Verde, Aspettando Sanremo e il Giro d'Italia, si conferma sempre più centrale nelle rotte della Rai e dei grandi appuntamenti nazionali».

Il festival, realizzato nell'ambito della convenzione tra Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com, ha acceso il centro storico con un cartellone di alto livello, richiamando in piazza migliaia di persone, arrivate anche da fuori regione. Una serata, come suggerisce lo stesso claim, dedicata a uno dei grandi nomi della nostra terra, Rino Gaetano, la cui eredità musicale continua a essere tramandata dal nipote Alessandro, presente alla kermesse cosentina.

Una scaletta di grandi nomi

A scaldare il pubblico ci ha pensato Gabry Ponte, sulle note dell'ormai nazional-popolare “Tutta l'Italia”. Sono seguiti sul palco Sarah Toscano, Michele Bravi, il cosentino Aiello, Santamarea, Senhit, Peppe Voltarelli e gli Eugenio in Via di Gioia, scatenati sulle note di “Berta filava”. Spazio anche a Le Vibrazioni e alle attesissime voci graffianti di Noemi e Fabrizio Moro. Con “Non mi avete fatto niente”, “Portami via” e “Pensa”, quest’ultimo ha emozionato il pubblico, che ha accompagnato con grande trasporto.

Una menzione speciale anche per il giovane cantautore indie Speedy, originario di Sant'Agata d'Esaro. Uno degli ultimi a esibirsi, ha conquistato l'intera piazza con la sua ormai celebre “Pancarrè”, cantata e applaudita da tutti i presenti.

Le parole del sindaco Caruso

Una partecipazione che ha superato le aspettative, come confermato dal sindaco Franz Caruso, apparso particolarmente soddisfatto: «Un evento di tale portata non si vedeva da diversi anni. Dobbiamo ringraziare la Rai, che sta dedicando attenzione alla nostra città: segno che è una città che attira, che vive e che ha una tradizione, una storia di 2500 anni e bellezze che meritano visibilità su scala nazionale, non sempre valorizzata per l'attualità della sua bellezza».

Il sindaco ha definito l'appuntamento un secondo grande evento musicale dopo il Capodanno con Brunori Sas: «Dario ha dato il via a un anno particolarmente significativo. Ora abbiamo questa partecipazione enorme e ce la godiamo. Devo ringraziare anche la Regione Calabria, che ha voluto che Cosenza fosse la piazza da cui parte questo tour, lo "spettacolo zero"».

E il primo cittadino non è stato l'unico a intervenire ai nostri microfoni: nel video di seguito le parole di alcuni dei protagonisti della serata.