Domani, a Rende, presso il Teatro “Garden”, un live show dal titolo “44 gatti”. Che già la dice tutta. Un’occasione per grandi e piccini, per ridere e cantare insieme. L’appuntamento rientra nel cartellone della XXIII edizione di “Primafila”, festival di teatro e musica organizzato dall’associazione “Novecento” presieduta da Luisa Giannotti, con la direzione artistica di Benedetto Castriota.

Dal 1968, quando la canzone dedicata ai simpatici gattini protagonisti di una band musicale fu presentata (e vinse) allo “Zecchino d’oro”, è stato un crescendo di notorietà. Dalla musica alla TV, con la serie che racconta le avventure di Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, fino ad arrivare al teatro. Un’occasione quella di domani per emozionarsi e riflettere allo stesso tempo. L’appuntamento è alle ore 18.30.