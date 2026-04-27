Torna a Lamezia Terme Restart – Festival del Gaming, della Creatività Digitale e della Cultura Pop, in programma il 2 e 3 maggio 2026 presso l’Hub Casa della Cultura.

Un ritorno atteso, dopo l’ottimo riscontro della prima edizione, che segna un’evoluzione importante per il progetto, nato con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro tra gioco, innovazione e cultura contemporanea, e che oggi si consolida come una delle iniziative più dinamiche del territorio dedicate alle nuove generazioni.

La seconda edizione si presenta con una struttura più ampia e una visione ancora più definita: non solo videogiochi, ma un ecosistema che intreccia formazione, creatività digitale, intrattenimento e partecipazione, coinvolgendo scuole, associazioni, community e realtà del mondo culturale e tecnologico.

Restart è anche il risultato di un percorso costruito nel tempo, che ha messo al centro il rapporto tra giovani e linguaggi digitali, trasformando il gaming in uno strumento di espressione, apprendimento e connessione. In questa direzione, il festival continua a rafforzare il dialogo con il mondo educativo e con le realtà che operano nel campo dell’innovazione culturale.

“Restart nasce per trasformare il modo in cui viviamo il gaming e la cultura pop: non come consumo, ma come esperienza da costruire insieme. Tra aree tematiche, laboratori, spazi di gioco e innovazione, il festival diventa un racconto collettivo in cui ogni partecipante contribuisce a dare forma a un ecosistema creativo che vive ben oltre i giorni dell’evento” - ha dichiarato Francesco Molinaro, direttore artistico del festival.

Alcuni ospiti e contenuti della manifestazione sono già stati anticipati attraverso i canali social ufficiali del festival, mentre ulteriori novità e sorprese saranno svelate nei prossimi giorni, accompagnando il pubblico verso l’apertura dell’evento.