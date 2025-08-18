C'è grande fermento in tutta la Calabria per uno degli eventi musicali più attesi dell’estate 2025: il concerto del giovane e amatissimo cantautore Alfa previsto per il 20 agosto presso la Roccella Summer Arena, una delle location estive più importanti del Sud Italia.

I fan sono in fibrillazione e i biglietti sono quasi sold out. L’intera regione si prepara ad accogliere il cantautore genovese, la cui musica ha toccato il cuore di migliaia di giovani calabresi. Ma l’attesa non è solo per il concerto. Da giorni si parla della possibile partecipazione di un ospite calabrese, e in particolare di Francesco Giannini, musicista e cantautore originario del Soveratese, noto per aver reinterpretato Filo Rosso in chiave popolare calabrese.

Se dovesse arrivare questa chiamata, Francesco Giannini verrebbe consacrato come il primo giovane del sud che è riuscito a far incontrare il Pop internazionale con la musica popolare Calabrese. A far impazzire i fan è stato un dettaglio social: Alfa ha scritto personalmente a Francesco Giannini su Instagram richiedendo il suo numero di telefono, un gesto che ha acceso le speranze di una collaborazione sul palco. Anche se nulla è stato ufficializzato, la community online è convinta che qualcosa stia bollendo in pentola.

Il sogno di vedere nord e sud uniti in musica, con le radici calabresi rappresentate in un grande evento nazionale, potrebbe presto diventare realtà. Il 20 agosto alla Roccella Summer Arena, tutti gli occhi saranno puntati su un palco che promette emozioni autentiche. Intanto ieri il rapper genovese è stato a sorpresa ospite all’Ultra Acustico Live di Manu Chao ad Acri per cantare insieme anche “Me Gustas Tu”, brano che con la rivisitazione “A me mi piace” domina le classifiche estive del 2025.