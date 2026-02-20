Si aggiunge anche Salmo al cast artistico che questa estate salirà sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) per l’edizione 2026 del Roccella Summer Festival, organizzata come ogni anno dalla Ticket Service Calabria con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica.

Il concerto di Salmo, già ospite in passato del Festival, quindi per lui un gradito ritorno, è programmato per il prossimo 7 agosto

L’annuncio dei nuovi appuntamenti arriva all’indomani dell’uscita del nuovo singolo e video “Crackers”: il brano è il secondo dei tre inediti che saranno contenuti in “HELLVISBACK 10 YEARS LATER”, il nuovo progetto di Salmo -fuori il 3 aprile per Sony Music Italy- che è ad un tempo celebrazione del suo disco culto del 2016 e nuovo grande snodo del suo percorso artistico.

Manifesto di autonomia artistica, “Crackers” è una dichiarazione d’identità che gioca sul contrasto tra immagine e autenticità nel mondo del rap contemporaneo, dove Salmo scende in campo colpendo pose, gerarchie e miti del successo con la sua scrittura e con la forza delle sue immagini. Il video che accompagna il brano, diretto da Bogdan “Chilldays” Plakov e con la fotografia di Edoardo Bolli, è un’opera costruita su un impianto in bianco e nero puro, elimina ogni distrazione cromatica per concentrare lo sguardo sull’attitudine magnetica di Salmo, inseparabile dalla sua nuova maschera. La grana marcata e la fotografia cruda restituiscono un’estetica quasi analogica che amplifica la tensione del brano e ne rafforza l’impronta underground: un impianto visivo di forte coerenza stilistica, dove performance e immagine si fondono in un’estetica diretta e senza compromessi.