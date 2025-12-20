Un nuovo brano e l’annuncio del nuovo tour arrivano a sorpresa alla fine di un anno molto importante che li ha visti tornare allo Stadio di San Siro a Milano, al Festival di Sanremo, pubblicare un nuovo album “8 canzoni” e intraprendere un tour nei palazzetti che ha portato a quota 150 mila il numero di persone

Ci saranno anche loro al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc). Parliamo dei Modà che il prossimo 22 luglio arriveranno sul palco del Roccella Summer Festival con una tappa del loro tour estivo “La notte dei romantici”. Ma c’è di più: a condividere il palco con i Modà ci sarà Bianca Atzei, a conferma del rapporto profondo tra la band milanese e l’artista sarda che hanno appena pubblicato l’inedita “Ti amo ma non posso dirlo”. Del brano c’è anche il video ufficiale su youtube (qui per vedere il video), diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis e prodotto da Double Vision Film.

Questo nuovo brano e l’annuncio del nuovo tour arrivano a sorpresa alla fine di un anno molto importante per i Modà un anno che li ha visti tornare allo Stadio di San Siro a Milano, al Festival di Sanremo (con l’inedita “Non ti dimentico”, entrata ormai ufficialmente tra le canzoni più amate dai fan), pubblicare un nuovo album “8 canzoni” e intraprendere un tour nei palazzetti che ha portato a quota 150 mila il numero di persone che quest’anno hanno visto live i Modà.

“Ti amo ma non posso dirlo”, scritta da Kekko Silvestre e Bianca Atzei e pubblicata da Atlantic Records Italy/Warner Music Italia, è il racconto di un rapporto che si trasforma da una sincera amicizia ad un amore profondo. La voce di Bianca si unisce a quella di Kekko, con cui condivide non solo una grande potenza ma anche una capacità di interpretare l’amore come pochi altri artisti italiani oggi.

È così che “Ti amo ma non posso dirlo” diventa la canzone perfetta per i tanti amici che negli anni scoprono di provare sentimenti molto più profondi per la persona che hanno accanto, con cui sfogano le difficoltà e festeggiano le conquiste perché d’altronde, come si dice spesso, la persona amata è, deve essere, anche la migliore amica. I biglietti dei live estivi del 2026 sono disponibili online su Ticketone.it e dalle ore 11:00 di mercoledì 24 dicembre offline nei punti vendita autorizzati.