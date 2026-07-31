Il lungomare di Trebisacce si prepara a diventare il centro della musica urban italiana. Sabato 8 agosto, alle ore 22:00, Samurai Jay salirà sul palco della Riviera dei Saraceni per uno degli appuntamenti più attesi della programmazione estiva cittadina.

Samurai Jay ha partecipato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Ossessione”, brano che, al di là del risultato nella classifica finale, si è affermato come il vero fenomeno commerciale e digitale della manifestazione. La canzone è diventata la più ascoltata su Spotify tra quelle presentate al Festival, ha conquistato il primo posto della Top 50 Italia ed è entrata nella Top 200 globale della piattaforma.

Il successo è proseguito ben oltre la settimana sanremese. Secondo i dati ufficiali FIMI, “Ossessione” ha guidato la classifica italiana dei singoli per 19 settimane consecutive, stabilendo un primato nell’era digitale e risultando il singolo più ascoltato in Italia nel primo semestre del 2026. Il brano ha inoltre ottenuto la certificazione di doppio disco di platino. A conferma della straordinaria continuità del risultato, nella settimana compresa tra il 17 e il 23 luglio “Ossessione” occupava ancora la terza posizione della classifica ufficiale italiana dei singoli.

Samurai Jay conta oggi oltre 3,6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Sulla piattaforma, “Ossessione” ha superato i 70 milioni di riproduzioni, mentre “Halo”, altro brano centrale del suo repertorio, ha oltrepassato i 56 milioni.

La sua musica, capace di unire urban, rap, sonorità melodiche e influenze latine, ha conquistato un pubblico ampio e soprattutto giovanissimo. Dopo Sanremo, la sua notorietà ha superato anche i confini nazionali grazie alla versione spagnola di “Ossessione”, realizzata con Naiara, e alle esibizioni nei grandi appuntamenti di LOS40 Primavera Pop a Madrid e Barcellona.

Un evento di grande richiamo per Trebisacce e per tutto l’Alto Ionio

La presenza di Samurai Jay rappresenta per Trebisacce un appuntamento di particolare rilevanza artistica, turistica e mediatica. La città avrà l’opportunità di ospitare, nel pieno della stagione estiva, un artista ai vertici delle classifiche nazionali, capace di richiamare pubblico non soltanto dal territorio comunale, ma dall’intero Alto Ionio, dalla Calabria e dalle regioni limitrofe.

L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione del Lungomare e degli spazi pubblici cittadini come luoghi di incontro, partecipazione e promozione culturale. Una serata pensata per offrire alla comunità e ai numerosi visitatori presenti nel periodo estivo un’esperienza musicale contemporanea, coinvolgente e di forte impatto.

L’arrivo di Samurai Jay contribuisce inoltre a rafforzare la capacità di Trebisacce di proporsi come punto di riferimento per i grandi eventi dell’estate calabrese, attraverso una programmazione in grado di dialogare con pubblici diversi e di intercettare l’attenzione delle nuove generazioni.