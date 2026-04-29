La tappa si inserisce all’interno del tour nazionale e del festival che vedrà esibirsi all’Arena dei Cedri anche Geolier, i Negramaro, Luchè e, gran finale, i Pooh

Santa Maria del Cedro, perla del Tirreno cosentino, si prepara a vivere un’estate di grande musica con l’apertura di una nuova e ambiziosa struttura. L’Arena dei Cedri è pronta ad accogliere una delle voci più rappresentative del panorama musicale italiano: il 3 agosto 2026 sarà infatti Giorgia a inaugurare ufficialmente lo spazio con un attesissimo live.

L’artista salirà sul palco della nuova arena vista mare, situata sul Lungomare Giorgio Perlasca, in un evento che segna l’avvio di una stagione destinata a richiamare pubblico da tutta la Calabria e oltre. La tappa calabrese si inserisce all’interno del tour nazionale, che porterà Giorgia nelle location più prestigiose d’Italia, confermando il peso dell’appuntamento all’interno del calendario musicale estivo.

Lo spettacolo si preannuncia di alto livello, pensato per offrire un’esperienza completa agli spettatori. Un live di forte impatto scenico e musicale, arricchito dalla presenza di coriste e musicisti di alto profilo, darà il via a una programmazione che punta a valorizzare la Riviera dei Cedri come polo culturale e artistico.

L’evento rientra nel cartellone del Festival diretto da Alfredo De Luca, cofinanziato dalla Regione Calabria e realizzato con il supporto del Comune di Santa Maria del Cedro. Un progetto che unisce istituzioni e direzione artistica in una visione condivisa. Un grande opening della nuova arena, che rappresenta anche un segnale di rilancio per il territorio.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa sono lo stesso Alfredo De Luca e il sindaco Ugo Vetere, che dopo aver annunciato la tappa di Claudio Baglioni in Cittadella Regionale, rilanciano con un nuovo evento di richiamo.

Il festival prenderà forma già da giugno con l’installazione delle strutture amovibili e si svilupperà lungo tutto il mese di agosto, fino alla chiusura prevista il 27 agosto con i Pooh, recentemente protagonisti anche in televisione, dove hanno presentato il tour che toccherà proprio Santa Maria del Cedro.

Ricco il calendario degli ospiti che si alterneranno sul palco dell’Arena dei Cedri: Geolier il 23 agosto, Enrico Brignano il 19, Luchè l’8 agosto e i Negramaro il 17 agosto. Una line-up eterogenea che spazia tra musica e spettacolo, consolidando l’ambizione del festival di diventare uno degli appuntamenti di riferimento dell’estate calabrese.