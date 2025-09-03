Spettacoli di fuoco, danza ma anche stand enogastronomici e spazi dedicati allo sport. Per l’occasione le grotte di Sant’Angelo saranno visitabili fino a tarda notte

Sarà una lunga notte di festa, condivisione e partecipazione quella che si appresta a vivere la Città di Cassano All’Ionio sabato 6 settembre in occasione dell’edizione 2025 della Notte Bianca, promossa e organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, con il coordinamento dell’Assessore alla Cultura e Spettacolo Ottavio Marino.

Una manifestazione pensata per tutte le fasce d’età, con eventi, musica, sport e animazione, che animerà le piazze e gli spazi urbani della città a partire dalle ore 20:00 e fino a notte inoltrata.

Il programma

I motori si inizieranno a scaldare sin dalle ore 20 quando è prevista l’apertura ufficiale degli stand e dell’area bimbi ma l’avvio delle attività coinciderà con lo show cooking de “Lo spettacolo da mangiare” (ore 20:30), organizzato dal Gal Sibaritide e a cura dello chef narrante Emilio Pompeo, pronto a condurre il pubblico in un viaggio emozionale tra ricette, racconti e suggestioni della tradizione culinaria calabrese. Non mancheranno le degustazioni dei prodotti tipici della Sibaritide e i ritmi della musica popolare, ingredienti che hanno caratterizzato ogni tappa del format.

Ma la serata sarà ricca e caratterizzata da: dj set resident e animazione dance, live music, stand enogastronomici, stand di aziende e associazioni, karaoke, streetband, mascotte per i bimbi, artisti di strada, danza aerea, spettacolo del fuoco, trucca bimbi, sculture di palloncini, baby dance, sax music, danza, sport e tanto altro.

Alle 21:30 in Piazza Matteotti, poi, via all’esibizione delle scuole di danza con presentazione dj set Sarubbo Gabriella e dimostrazione karate. Ospiti tre talenti cassanesi: Antonio Affortunato, ballerino da Amici di Maria De Filippi, Vincenzo Pirillo, cantante, e Caterina Cavallo, giovanissima artista. Dalle 22 karaoke in Piazza Mercato e, dopo le esibizioni, via a tutte le animazioni tipiche della Notte Bianca cassanese con le Grotte di Sant’Angelo visitabili al costo di soli 3 euro dalle 21 fino all’1 di notte con navetta dedicata e in partenza da Piazza dell’Acqua Sulfurea.

Dalle 23:00 in Piazza Pertini, presentazione del Cassano Sybaris calcio a 11 e dell’Asd Cassano All’Ionio calcio a 5, che si apprestano ad iniziare i rispettivi campionati per la stagione 2025/2026, e presentazione delle Polisportive Magna Graecia, con la premiazione del podista Charles James Elshaikh, e della Armando Gatto.

Alle ore 23:30 si torna in Piazza Matteotti per il Sound Italiano: Pino Ciappetta & Friends in concerto mentre alle 00:30 il momento clou della serata sarà in Piazza Frasca (ex Piazza Municipio) per il live Stargate 90, con tanta musica dagli anni Novanta, mentre intorno alla una di notte è prevista l’esibizione dello special guest della serata, dal Deejay Time di Radio Deejay e M2O, Dj Get Far Fargetta: volto storico della radiofonia italiana che insieme ad Albertino, Molella e Prezioso ha fatto ballare intere generazioni. Chiusura, infine, dalle 2:30 fino all’alba in Villa Comunale con il dj set resident e animazione dance curata dai dj locali.

Un evento che unisce generazioni e valorizza il territorio: Cassano All’Ionio si prepara a vivere la sua notte più luminosa dell’anno.

«La Notte Bianca – ha dichiarato il sindaco Iacobini – è un’occasione per rinnovare il senso di comunità che stiamo costruendo passo dopo passo. Una città è viva quando le persone si incontrano, condividono esperienze e riscoprono il piacere dello stare insieme. Questa edizione, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e alla collaborazione delle associazioni e degli artisti locali, vuole essere una grande festa popolare, inclusiva e partecipata. Ringrazio, infine, tutti coloro che si sono spesi per l’organizzazione di questo grande evento».