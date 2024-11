Tutto pronto per la storica kermesse dedicata all’enogastronomia d’eccellenza e alla grande musica italiana con il concerto de I Nomadi e Luis Manno. In piazza Calvario si ballerà sulle note di Cosimo Papandrea

L’estate calabrese abbraccia la magia della XXII Festa Nazionale dello Stocco. Questa sera Cittanova tornerà a vestirsi da capitale dell’enogastronomia d’eccellenza e della grande musica italiana grazie a uno degli eventi più attesi del Mezzogiorno d’Italia. Nel suggestivo teatro sotto le stelle di viale Campanella, la storica kermesse ribadirà il binomio consolidato tra enogastronomia d’eccellenza e musica d’autore, che quest’anno avrà tra i partner d’eccezione il marchio Torrfish fra Lofoten IGP (Norvegia). Un percorso che coinvolgerà, ancora una volta, migliaia di persone: tra appassionati, turisti, curiosi.

Anche per la XXII edizione sono due i concerti in programma: in viale Campanella si esibiranno i “Nomadi” (ore 22,00, ingresso libero) che tornano per la quarta volta a Cittanova nel sessantesimo anniversario dall’inizio della loro avventura musicale. La serata verrà aperta, alle ore 21,30, dall’artista cittanovese Louis Manno. In piazza Calvario, invece, si ballerà sulle note di Cosimo Papandrea (ore 24,00, ingresso libero).

Una notte di luci e musica, divertimento e cultura. Accanto alle note dei grandi artisti italiani, il contraltare dei sapori unici della grande cucina. Per la ventiduesima edizione il menù della Sagra (ore 19,30) proporrà cinque piatti pregiati selezionati da chef d’eccezione. Antipasto, primi e secondi per i palati esigenti di una platea variegata e proveniente da ogni parte del Paese: la tradizionale frittellina di stocco, l’antipasto di stocco, il gustosissimo primo di stocco e ventricelle. Quindi i due secondi: uno di stocco e uno di baccalà.

La XXII Festa Nazionale dello Stocco è un evento organizzato e promosso dall’Associazione Turistica “Pro Loco Cittanova” presieduta da Pino Gentile e dall’Azienda “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino. Partner della manifestazione è Torrfish fra Lofoten IGP (Norvegia). L’evento è patrocinato dal Comune di Cittanova. «L’attesa è finita -ha affermato il presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Pino Gentile - e grazie alle importanti sinergie create sul territorio siamo pronti a scrivere una nuova pagina di bellezza e partecipazione per questo paese e questo territorio».

«Cittanova è senza dubbio una delle capitali dell’enogastronomia calabrese, oltre che un luogo tra i più autentici per cultura, accoglienza e partecipazione - ha sottolineato lo storico imprenditore patron dell’Azienda Stocco&Stocco Francesco D’Agostino-. Anche quest’anno accoglieremo migliaia di persone per una serata straordinaria e coinvolgente. Sarà bello vivere questa edizione della Festa insieme al Nomadi, che quest’anno festeggiano i 60 anni di attività. Grande musica ed enogastronomia d’eccellenza, ancora una volta, per ribadire il ruolo di questo territorio nella promozione culturale e identitaria dell’intera Calabria».