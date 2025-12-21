Noi adesso torniamo a Catanzaro dove si è chiusa con successo la prima edizione di Sud and the city Sud, la fiera dedicata all'Lio d'oliva organizzata dalla Regione Calabria insieme a Veronafiere. Presente per l’ultima giornata anche il presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha partecipato alla seconda e ultima giornata di Sol and the city sud, la grande fiera dedicata all'olio d'oliva allestia nell'area fieristica del quartiere lido di Catanzaro. Una straordinaria vetrina per il settore dell'olivicoltura calabrese e non solo, organizzata grazie ad Arsac, il braccio operativo della Regione, in collaborazione con Veronafiere. Circa 100 gli espositori presenti, e diversi i momenti di intratteimento tra talk, degustazioni e cooking show con ospiti di fama nazionale. Tra tutti il campione calabrese di Formula 1, Antonio Fuoco.



«In Calabria ci sono cose che si sanno fare come nel resto del paese, noi le facciamo anche un po’ meglio - ha sottolineato il governatore - complimenti all’assessore Gianluca Gallo ed a Fulvia Caligiuri Dg dell’Arsac e a tutti coloro che stanno dimostrando quanta eccellenza ci sia in Calabria, non solo nell’olio ma anche nella capacità organizzativa. Stiamo investendo con grande attenzione in questo settore da diversi anni ormai - ha aggiunto -. Insieme all’assessore abbiamo condiviso la necessità di fare del marketing territoriale dando la possibilità anche agli imprenditori calabresi di poter esporre i loro prodotti, le proprie eccellenze. Siamo felici, chi era abituato a guardare alla Calabria con una certa supponenza, oggi invece si sta ricredendo». Soddisfatti, in chiusura della kermesse, gli espositori presenti: «sono state due intense giornate, ricche di appuntamenti e partecipazione. Ringraziamo la Regione, l'assessore Gallo e i dirigenti dell'Arsac per questa opportunità e per le occasioni che stanno creando anche per noi piccoli imprenditori».