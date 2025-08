In pieno svolgimento la rassegna ideata dal direttore Filippo Demma e diretta da Sergio Gimigliano. Dopo Nino Buonocore, Gianluca Guidi e Giorgio Conte, attesi Sergio Cammariere e Gegè Telesforo

Il fascino degli scavi di Sibari si mescola con la musica d’autore e con raffinatissime esibizioni artistiche in grado di valorizzare la vocazione contemporanea del Parco archeologico, luogo di cultura viva, di incontro tra linguaggi diversi, di apertura al territorio. Il progetto #Sibarinprogress fonde i cartelloni delle rassegne di Sybaris Arte, Magna Graecia Jazz Fest e Sybaris Folk, inaugurati nello scorso mese di luglio ora entrati nel vivo e che si protrarranno ancora fino al 14 agosto con nomi di sicuro interesse per il pubblico.

Un unico biglietto e navetta gratuita

La direzione artistica è di Sergio Gimigliano. Il progetto è stato ideato dal direttore del parco archeologico Filippo Demma ed è realizzato dalla direzione generale spettacolo del Ministero della Cultura con il sostegno del comune di Cassano allo Jonio e con la collaborazione del Peperoncino Jazz Festival. L’accesso alle manifestazioni è compreso nel prezzo del biglietto del Parco ed è gratuito per i possessori della Pas Community Card. Gratuito inoltre anche il servizio navetta istituito per gli spettacoli in notturna.

Agosto intenso

La programmazione del mese di agosto si è aperta con il concerto di Nino Buonocore. Il cantautore partenopeo ha proposto alcuni tra i suoi più celebri brani, da Rosanna a Scrivimi, in una versione riarrangiata in chiave jazz, accompagnato da Alfonso Deidda al pianoforte, Antonio De Luise al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Da applausi anche la performance di Gianluca Guidi con That’s life!, un viaggio tra musica e aneddoti nell’universo di Frank Sinatra. Con lui, un trio d’eccezione: Michele Di Martino al pianoforte, Tommaso Scannapieco al contrabbasso ed Elio Coppola alla batteria. Martedì 5 agosto poi, è stata la volta di Giorgio Conte, cantautore tra i più intelligenti e originali del panorama italiano. Con il suo quartetto, ha portato a Sibari il suo nuovo album Sconfinando insieme ai suoi brani più amati. La sera del 7 agosto tra gli scavi di Sibari giungerà Sergio Cammariere con un racconto musicale di suoi maggiori successi mentre venerdì 8 agosto si esibirà Gegè Telesforo, voce storica dello scat in Italia, con il suo recente progetto Big mama legacy.