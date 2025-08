Il 6 e 7 agosto torna l’attesa kermesse: due giorni di letture, giochi, spettacoli e musica per grandi e piccoli, tra fiabe, concerti e laboratori creativiT

Mercoledì 6 e giovedì 7 agosto la villa comunale di Siderno si trasforma in una enorme biblioteca, ludoteca, concert hall e palcoscenico di spettacoli per la terza edizione di “Mondi Possibili”, festival del libro e del fumetto!

Il via è previsto alle 19:30 di mercoledì 6 con la cerimonia di apertura di una manifestazione che è divenuta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sidernese, mostrando che è possibile, nel contesto adatto e con la giusta atmosfera, conciliare i gusti di mondi e generazioni apparentemente distanti tra loro.

I contenuti della terza edizione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo nella sala del consiglio comunale di Siderno lunedì pomeriggio. Ha aperto i lavori il sindaco Mariateresa Fragomeni, che ha evidenziato «la capacità di Siderno – ha detto - di essere una comunità vivace e capace di investire sui talenti locali, nel solco di un’attività amministrativa all’interno della quale la cultura non rappresenta solo un ornamento della città, ma un vero e proprio pilastro del nostro progetto amministrativo. Segno che – ha aggiunto – è possibile realizzare manifestazioni di qualità e inclusive: è un invito a guardare il mondo con occhi diversi costruendo ponti e uscendo dagli schemi chiusi, vivendo appieno la bellezza della nostra città».

La consigliera Anna Maria Felicità, anima, cuore e motore del festival, ha accennato al grande sforzo organizzativo messo in campo, che coinvolge volontari, associazioni e l’intera macchina comunale, per la perfetta riuscita di quello che ha definito «un vero e proprio laboratorio di idee, che coinvolge mondi immaginari, tra passioni e divertimento. È – ha proseguito – un contenitore in cui tanti mondi apparentemente diversi trovano il modo di poter convivere diventando, appunto, possibili insieme. Sebbene il filo conduttore di questa edizione siano i bambini e le famiglie – ha aggiunto – siamo certi che anche quest’anno saprà coinvolgere tutte le generazioni».

L’assessore alla Cultura Francesca Lopresti ha ricordato che Mondi Possibili s’inquadra nel novero delle tante iniziative realizzate a Siderno, insignita per il secondo triennio consecutivo del titolo di “Città che Legge”, accennando alla seconda edizione del festival “Le Notti dei Folli” che avrà luogo dal 22 al 24 agosto.

È toccato al direttore artistico Antonio Strangio, del Mondadori Bookstore di Siderno (partner del festival) illustrare i contenuti del programma, che mercoledì 6 prevede, dopo la cerimonia di inaugurazione, la presentazione della fiaba di Rossella Scherl “I gemelli di Alfazeta”, alla quale farà seguito, a partire dalle 21:30 lo spettacolo teatrale “Una fiaba tutta nostra” di Annalisa Giannotta e della Scuola Cinematografica della Calabria, finito il quale le famiglie si affronteranno del quiz game a tema “Il Cervellone”.

Giovedì 7 dalle 19 inizia la caccia al tesoro per concorrenti dai 6 ai 14 anni organizzata dall’Ymca, mentre il ricco programma di presentazioni prenderà il via alle 19:30 col libro di Antonella Iaschi e dei Girasoli della Locride “L’uomo delle pigne”. A seguire, il romanzo distopico di Giuseppe Zucco “Il signore delle acque” e la fiaba di Tonio Cartonio, al secolo Danilo Bertazzi “Pietro e il mostro delle fiabe perdute” ispirata da un incontro dello scorso anno con un giovane lettore. Nell’anfiteatro esterno, dalle 20:30 lo spettacolo dei burattini “Biancaneve e i sette nani” e alle 22:30 il concerto dei Crazy Toons “Crazy Disney”.

Le aree di giochi di ruolo e da tavolo, i laboratori di fumetti, la postazione retrogaming, gli angoli di caricature e illustratori, la scenografia a tema “Alice nel paese delle meraviglie” e postazioni di street food completeranno l’offerta destinata ai numerosi visitatori per tutta la durata del festival.