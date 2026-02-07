Tutto pronto a Corigliano Rossano per il Carnevale 2026. Sulla scia della tradizione, la città ospiterà sfilate dei carri allegorici e altre iniziative. Tra i simboli delle manifestazioni carnascialesche: Clementizia, la maschera ufficiale che nel 2023 fu scelta dopo un concorso di idee. “Clementizia” coniuga il binomio fra la clementina e la liquirizia che rappresentano eccellenze enogastronomiche locali, ed al contempo tradizione e identità, colori, profumi e sapori inconfondibili ed inimitabili della Sibaritide.

Il programma

Per l’edizione 2026, voluta dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le due Pro Loco cittadine, il Carnevale di Corigliano-Rossano torna ad animare la città con una serie di appuntamenti che uniscono tradizione, creatività e partecipazione popolare.

Le celebrazioni si svolgeranno dal 12 al 22 febbraio, trasformando le strade e le piazze in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra colori, musica e allegria, avendo come focus d’eccezione i bambini e le famiglie.

L’avvio dei festeggiamenti è previsto per giovedì 12 febbraio, con un appuntamento dedicato in particolare ai bambini e alle famiglie, presso la Cittadella dei bambini e dei ragazzi chiamato “Luna park” che sarà curato dallo Scrigno della fantasia di Caterina Guinicelli, che avrà inizio alle 16.30 e si concluderà alle 19.30. Si tratta di giochi e animazione. Questo appuntamento è previsto fino al 17 febbraio e nei giorni di venerdì e lunedì è attivo un servizio di prenotazione via Whattshapp al numero 3204087612.

Sabato 14 febbraio presso la Villa comunale De Falco - delle ore 10,30 – animazione e intrattenimento con lo spettacolo “Dinomania” i dinosauri realistici; seguirà lo spettacolo di Mago Magno, con bolle giganti di fumo e di fuoco.

Sempre sabato 14 febbraio a Cantinella a partire dalle ore 16 si terrà lo spettacolo teatrale per grandi e bambini “Comicactus” a cura della Compagnia “La compagnia del cactus”; seguirà l’animazione e l’intrattenimento “La regina delle feste”.

Altro appuntamento con il carnevale per sabato 14 febbraio è quello in programma al Castello ducale dalle ore 16 alle 19.30 con lo speciale “Harry Potter”. Si tratta di un evento tematico a cura dell’Associazione Hydra.

Domenica 15 febbraio, dalle ore 11, appuntamento a Parco Fabiana Luzzi con lo spettacolo per grandi e bambini “Quello col cane Ugo” a cura della Compagnia Unnico; alle 12 in Piazzetta Portofino a Schiavonea lo spettacolo di arte circense in strada “Circo ramingo”.

Dalle 15.00 partirà la prima sfilata dei carri allegorici, con raduno in via Santo Stefano nel Centro storico di Rossano. Nel corso della sfilata previsti vari intrattenimenti.

Lunedì 16 febbraio dalle 15.00 partirà la seconda sfilata dei carri allegorici, con raduno in via Fontanelle a Corigliano Scalo. Previsti vari intrattenimenti, sarà presente anche la maschera Clementizia.

Martedì 17 febbraio a partire dalle 15.00 la tradizionale sfilata de La morte del Carnevale, corteo Gregorij Carnivaleri, con raduno al Liceo Colosimo nel Centro storico di Corigliano.

Alle ore 16.00 presso la Villa De Falco animazione e intrattenimento con Clementizia e “La regina delle feste”.

Domenica 22 febbraio grande chiusura del Carnevale 2026. Alle ore 15.00 nuova sfilata dei carri allegorici, con raduno in Viale dei Normanni a Rossano Scalo. Previsti vari intrattenimenti, sarà presente anche la maschera Clementizia.