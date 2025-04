La Natura arde e si rigenera. Da una ferita si può rinascere. È da questa visione che nasce il Festival “Spettacoli nella Natura – Officina del Fuoco”, progetto di Ecolandia, fortemente legato alla storia recente del Parco, che ha subito incendi dolosi che ne hanno colpito duramente la struttura e la comunità. Ma proprio da questo dolore nasce la scintilla creativa.

«La nostra Regione - afferma il direttore artistico Emanuele Milasi – balza spesso alle cronache per i tristi incendi che distruggono i suoi territori, dalle montagne agli spazi privati. Non molto tempo fa, il ristorante e gli uffici amministrativi del Parco di Ecolandia sono stati dati alle fiamme. E questo festival, Spettacoli della Natura – Officina del Fuoco, è la risposta di Ecolandia agli atti criminali che ha subito».

Il Festival, che durerà fino a Settembre 2025, coinvolgerà, nel mese di Maggio, i territori di Reggio Calabria, Arghillà e Palmi, unendo paesaggi, persone e forme d’arte in un grande rito collettivo di rinascita.

«Questo Festival – prosegue Milasi – vuole trasformare il fuoco da evento distruttivo a forza rigenerante, come fenice far rinascere la passione che da sempre ci caratterizza. Fuoco come distruzione e ricostruzione quindi, in un festival che si muove tra Reggio Calabria, Arghillà e Palmi. Un festival che unisce luoghi ma anche forme d'arte, dalla fotografia ai murales, dai fumetti ai videogiochi. Un festival che dice: 'non molliamo' e che, come i vecchi mangiatori di fuoco, ingoia la fiamma per farne spettacolo pirotecnico».

“Spettacoli nella Natura – Officina del Fuoco” è sostenuto dalla Regione Calabria. La partecipazione a workshop ed eventi è totalmente Gratuita.

Programma del Mese di maggio 2025

9 MAGGIO

Parco Ecolandia – Arghillà – Reggio Calabria (15:00–17:00)

DAMIX – Fumetti Ignifughi

Laboratorio di fumetto per bambini (5–11 anni)

Workshop di fumetto

16 MAGGIO

Parco Ecolandia – Arghillà – Reggio Calabria (15:00–17:00)

Gaspare Orrico – Kaboom! Dall'idea all'immagine

Laboratorio di fumetto per bambini (5–11 anni)

Workshop di fumetto

16-17 MAGGIO

Musea – Reggio Calabria

Laboratorio partecipato con Boris Veliz

Creazione di un murales monumentale di 6 metri d’altezza con la partecipazione degli studenti di una scuola reggina.

Boris Veliz – Bio

18 MAGGIO

Musea – Reggio Calabria

Presentazione ufficiale del Murales di Boris Veliz

Inaugurazione mostra fotografica (vincitore del bando)

Laboratorio fotografia e cinema a cura di Emanuele Milasi

Laboratorio fotografia e teatro a cura di Maria Milasi

23 MAGGIO

Polo Sanitario di Prossimità – Arghillà – Reggio Calabria (15:00–17:00)

Simona Cordero – Fuocobomba e Acquagetto: Disegnare i Pokémon

Laboratorio di fumetto per bambini (5–11 anni)

Workshop di fumetto

30 MAGGIO

Polo Sanitario di Prossimità – Arghillà – Reggio Calabria (15:00–17:00)

Vincenzo Filosa – Disegnare i Manga

Laboratorio di fumetto per bambini (5–11 anni)