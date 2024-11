Non solo cinema e teatro, anche musica. Max Mazzotta, artista poliedrico del panorama italiano, torna a indossare i panni di cantautore, una passione che ha sempre coltivato e mai abbandonato. Questa volta, si presenta sul palco del Castello Svevo di Cosenza martedì 25 luglio alle ore 21:30, in un concerto prodotto dalla sua compagnia teatrale, Libero Teatro, in collaborazione con L'Altro Teatro. L'evento segna il ritorno di Mazzotta come cantante e presenta il suo ultimo progetto musicale intitolato "Spiriti e Maligni".

Durante lo spettacolo, Max Mazzotta sarà accompagnato da talentuosi musicisti come Massimo Garritano alla chitarra, Carlo Cimino al basso, Antonio Belmonte alla batteria, e le coriste Noemi Guido e Claudia Rizzuti. "Spiriti e Maligni" rappresenta il terzo album di Mazzotta, che offre al pubblico dieci canzoni inedite. Le melodie, dal sapore pop, mantengono intatti i tratti distintivi del cantautorato italiano e narrano gli stati d'animo spesso contraddittori che caratterizzano i rapporti di coppia, amanti, sposi e amici. Le canzoni affrontano i sogni nascosti e mai realizzati, che rischiano di diventare pesi sulle nostre spalle, incarnando una sorta di "spiriti maligni" che impediscono il cambiamento.

Ciò che rende particolare il progetto di Mazzotta è l'uso innovativo della sua voce, in cui accompagna le canzoni con controcanti, suoni particolari, versi irriverenti e persino l'imitazione di strumenti musicali. L'artista afferma: «La canzone è una forma poetica visionaria che contiene in sé almeno quattro mondi riconoscibili: quello della musica, del canto, della poesia e del teatro; scrivere e cantare canzoni è ricercare continuamente un equilibrio fra queste discipline, una sfida entusiasmante per me nel cercare di toccare la sfera emotiva di chi l'ascolta e quando ci si riesce, non c'è niente di più bello».

Il concerto di Max Mazzotta al Castello Svevo di Cosenza promette un'esperienza unica e coinvolgente, in cui il pubblico potrà apprezzare la sua versatilità artistica e il suo talento poliedrico. "Spiriti e Maligni" è un progetto musicale che si rivolge a chi desidera immergersi in un viaggio musicale intenso e riflessivo, in cui le parole si fondono con le melodie, creando un'atmosfera unica che emoziona e coinvolge.