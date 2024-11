Mormanno dal 15 al 16 luglio accoglierà il campionato agonistico interregionale di "Dragon Boat", tipologia di canoa. L’obiettivo è quello di promuovere il turismo sportivo, incentivare la conoscenza dell'area naturalistica attorno al Lago Pantano, e promuovere ogni tipo di sport che possa svolgersi nello specchio d'acqua del lago che è uno dei grandi attrattori per la comunità locale. Una strategia, voluta e perseguita a 360 gradi dall'esecutivo guidato dal sindaco Paolo Pappaterra, che proprio a ridosso delle festività pasquali ha portato a raggiungere un altro, importante risultato per la promozione della cittadina del Pollino e dell'area attorno al bacino del Pantano.

«Realizziamo cosi un nuovo tassello di crescita per la nostra comunità - ha commentato il primo cittadino Pappaterra - Aggiungiamo al già importante campionato nazionale di Canoa e Kayak anche un altro sport da effettuare in acqua che catalizzerà l'attenzione degli sportivi e appassionati di questa disciplina sulla nostra area». È stato il presidente della Federazione italiana Dragon Boat, Antonio De Lucia, a comunicare ufficialmente la scelta di Mormanno per la fase interregionale del campionato che precederà le date del campionato nazionale di canoa che si svolgeranno sempre al Pantano dal 21 al 23 luglio.

«Vivremo - ha aggiunto Pappaterra - un intenso periodo tra sport e natura, portando al centro delle attenzioni nazionali il nostro bacino acquatico e il comprensorio, volendo promuovere in maniera capillare e specifica la nostra capacità di accogliere gli sport outdoor e dimostrando la nostra attenta capacità di accoglienza». I due eventi sportivi impegneranno l’Amministrazione - già nel prossimo bilancio di previsione - ad una riqualificazione poderosa dell’area.