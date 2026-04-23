L’iniziativa, in programma il 24 aprile, è legata al progetto “Terre dei Tre Borghi” che coinvolge i comuni di Caccuri, Castelsilano e Santa Severina

Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 15:30, nei locali del Centro Sociale di Caccuri, si terrà l’evento “Storie di Rigenerazione: storytelling e promozione dei Borghi con il PNRR”, un importante momento di confronto e valorizzazione dedicato al progetto “Terre dei Tre Borghi”, che coinvolge i comuni di Caccuri, Castelsilano e Santa Severina.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare i processi di rigenerazione culturale, sociale e territoriale avviati grazie alle opportunità offerte dal PNRR, mettendo al centro la narrazione identitaria dei piccoli borghi e la loro capacità di attrarre nuove energie, nuove visioni e nuove forme di sviluppo sostenibile.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dei sindaci dei tre Comuni protagonisti del progetto Luigi Quintieri, sindaco di Caccuri; Francesco Durante, sindaco di Castelsilano; Salvatore Lucio Giordano, sindaco di Santa Severina. Interverrà inoltre l’ing. Domenico Renzo, RUP del Progetto Terre dei Tre Borghi, che illustrerà il percorso di attuazione e le prospettive future dell’intervento. A moderare l’incontro sarà Francesco Graziano, giornalista di LaC News24.

Nel corso dell’evento sarà proiettato il video-documentario “Le Terre dei Tre Borghi”, racconto visivo del patrimonio materiale e immateriale di un territorio che guarda al futuro senza perdere il legame con le proprie radici.

Particolarmente attesa la performance di Daniel Cundari, dal titolo “Dove il tempo ha un volto: Controcorrente, abitare il piccolo. La Poesia e la Piccola Biblioteca di Cuti, dal margine al mondo”, un momento artistico e culturale che offrirà una riflessione profonda sul valore dell’abitare i luoghi marginali e sulla forza della poesia come strumento di comunità.

A promuovere il progetto sono l’Accademia dei Caccuriani e l’associazione Sabir. Gli interventi, finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR (NextGenerationEU), si concentrano sulla Linea B dedicata alla rigenerazione dei borghi storici.

“Terre dei Tre Borghi” intende raccontare le bellezze del territorio e le ricadute derivanti dall’impiego dei fondi del Pnrr nelle tre comunità del Crotonese. Grazie alle azioni attivate, imprese locali sono state rese eleggibili al bando nazionale collegato alla misura PNRR “Attrattività dei borghi”, finalizzato al finanziamento di iniziative imprenditoriali in ambito culturale, creativo e turistico. Nell’ambito di tale opportunità, sono state finanziate circa dieci nuove imprese locali, che hanno beneficiato di contributi fino al 90% a fondo perduto.