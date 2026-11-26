Il 28 e 29 novembre la manifestazione promossa da ASI Formazione Calabria coinvolgerà le scuole di danza del territorio tra competizioni, stage, benessere, prevenzione e sensibilizzazione sulla disabilità

Si svolgerà il 28 e 29 novembre la manifestazione sportiva di danza “Stretto che Danza 2026”, promossa da ASI Formazione Calabria.



Due giornate in cui le maggiori scuole di danza affiliate all’ente ASI Calabria si confronteranno in una competizione sportiva,un evento trasversale e profondamente radicato nel territorio, che unisce sport, cultura, formazione e benessere.



L’evento culminerà in un Gran Galà finale che si svolgerà al Teatro Odeon, giorno 28 alle ore 19:30, dove verranno premiate le realtà e gli artisti più meritevoli.



Nelle due giornate sono previste escursioni guidate e momenti di confronto e formativi offerti a tutti i partecipanti all’iniziativa. Saranno trattate tematiche relative al benessere, alla prevenzione e ai corretti stili di vita, guidate da professionisti del settore specializzati, come la Dott.ssa Cudia, specializzata in nutrizione.



Particolare rilievo è stato dato alle politiche di inclusione e sensibilizzazione sul rispetto di fragilità e disabilità, attenzionando esigenze e proposte dei partecipanti per rendere l’evento quanto più inclusivo possibile.



A riguardo, nei mesi precedenti, grazie anche al supporto di questo progetto, si è svolto un corso di danza che ha visto protagonisti i ragazzi dell’AGEDI ODV sotto la guida di Lorenza Panella e della scuola Studio Danza 1.



Grazie alla collaborazione con Giulio Panzi, artista e ballerino reggino che ha calcato palcoscenici internazionali, alle allieve delle realtà sportive coinvolte sarà data la possibilità di frequentare uno stage formativo di danza contemporanea sul Floorwork.

Le realtà ASI coinvolte sono le scuole di danza:

Ariadne, Centro Studio Danza, Danzantes, Danza in Movimento, Lady Francy, Progetto Danza, Real Dance, Salsabor, Saranno Famosi, Studio Danza 1.



Partner del progetto è l’Istituto Alessandro Volta, che vedrà esibirsi le sue allieve guidate dalla Prof.ssa Romeo.

“Stretto che Danza 2026” non è solo una competizione, ma un’occasione di crescita, di incontro, di inclusione e di valorizzazione del talento e del territorio.





«Con “Stretto che Danza 2026” vogliamo promuovere una visione dello sport che vada oltre la dimensione agonistica, riconoscendone il valore educativo, culturale e sociale. La danza, in particolare, rappresenta uno straordinario strumento di crescita personale, aggregazione e condivisione, capace di unire generazioni, valorizzare i talenti e creare nuove opportunità per il nostro territorio.Abbiamo voluto costruire una manifestazione che mettesse al centro non soltanto le performance e il confronto sportivo tra le scuole, ma anche la formazione, il benessere, la prevenzione e, soprattutto, l’inclusione. Crediamo che lo sport debba essere realmente accessibile a tutti e che nessuno debba sentirsi escluso dalla possibilità di partecipare, esprimersi e vivere un’esperienza di crescita.»