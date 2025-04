Ultimi due appuntamenti al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza con la Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno. Domenica 13 aprile, ore 20.30, andrà in scena “A Mirror, uno spettacolo falso e non autorizzato” con Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musiu.

Con un meccanismo geniale, esilarante e imprevedibile di teatro-nel-teatro-nel-teatro – a metà fra Pirandello e Rumori fuori scena – “A Mirror, uno spettacolo falso e non autorizzato” arriva in Italia, dopo l’enorme successo inglese, con un cast e un adattamento sorprendenti. Affrontando temi come la libertà di parola, l’autoritarismo e la censura, è un elettrizzante thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina, in cui nulla è come sembra e che chiede al pubblico di essere continuamente parte attiva della messinscena. Uno spettacolo di teatro totale, ambiguo, ironico e sfuggente.

Doppio appuntamento invece per “Benvenuti in Casa Esposito”, regia di Alessandro Siani. Viste le numerose richieste e il sold out della data di martedì 29 aprile (ore 20.30), la commedia, scritta da Paolo Caiazzo, Pino Imperatore e Alessandro Siani, andrà in scena anche lunedì 28 aprile, ore 20.30.

Giovanni Esposito e Nunzia Schiano saranno i protagonisti di un’imperdibile commedia, ricca di colpi di scena e messaggi di grande valore etico, che riporta gli aspetti più cafoni e ridicoli della criminalità, rispolvera la grande tradizione comica e fa ridere e riflettere. Un modo nuovo di raccontare e denunciare la malavita, perfettamente in linea con i contenuti del romanzo bestseller “Benvenuti in casa Esposito”, che è stato un vero e proprio caso letterario. In scena insieme a Giovanni Esposito e Nunzia Schiano troviamo Susy Del Giudice, Salvatore Misticone, Gennaro Silvestro, Carmen Pommella e Aurora Benitozzi.

La Rassegna L’Altro Teatro, con ben 14 appuntamenti, è realizzata con il supporto dell’amministrazione comunale di Cosenza ed è co-finanziata con “risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Distribuzione Teatrale” della Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

Domenica 13 aprile, alle ore 20.30, con “A Mirror” siete tutti invitati al matrimonio di Nino e Leo, nell’elegante sala eventi di uno stato totalitario in cui le opere teatrali e cinematografiche devono passare il vaglio della censura del Ministero. La cerimonia, però, è solo una copertura, per cui siate pronti a essere testimoni e complici di una performance clandestina e non autorizzata. Dove stia la verità è continuamente in discussione, i ruoli sono pronti a capovolgersi e le forze dell’ordine attendono in agguato, finché ogni distanza fra il dietro le quinte e il palcoscenico non sarà scomparsa. Ce la farà il gruppo di attori ribelli a portare lo spettacolo fino alla fine? E riuscirà il pubblico a evitare l’arresto per questo gesto di insubordinazione?