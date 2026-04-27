Entra nel vivo la rassegna “Teatro nei musei” ideata dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – Aps” nell’ambito del progetto di rete “Teatri della Magna Grecia” cofinanziato dall’avviso sulla “distribuzione teatrale 2025” della Regione Calabria.

Fino al 18 maggio, il Castello Aragonese e il Museo d’Arte Alfonso Fragipane ospiteranno spettacoli di teatro classico e contemporaneo, con la partecipazione di compagnie regionali e nazionali. Tra gli appuntamenti più attesi, evento speciale il 2 maggio, con tre repliche a partire dalle ore 17.30, nella sala “Garcilaso della Vega” del Castello Aragonese, dello spettacolo nazionale “I Tableaux Vivants da Caravaggio”, interpretato dalla nota compagnia napoletana Ludovica Rambelli Teatro.

Lo spettacolo, nato da un’intuizione della regista napoletana Ludovica Rambelli, si basa sulla tecnica dei tableaux vivants – letteralmente “quadri viventi” – una pratica di origine settecentesca riportata in vita proprio grazie al lavoro della compagnia. In scena, gli attori ricreano con straordinaria precisione fino a 23 celebri dipinti di Caravaggio, utilizzando esclusivamente i propri corpi, pochi oggetti quotidiani e sapienti giochi di luce. Il risultato è un susseguirsi di immagini potenti e statiche, che si compongono lentamente sotto gli occhi dello spettatore, illuminate da un unico taglio di luce capace di evocare il celebre chiaroscuro caravaggesco. Il ritmo è scandito dalle musiche di Mozart, Bach e Vivaldi, mentre i cambi scena avvengono a vista, accentuando il senso di trasformazione continua. Non è semplicemente teatro, né soltanto pittura: è un incontro sospeso tra due arti che si fondono fino a diventare un’unica esperienza visiva ed emotiva.

La compagnia Ludovica Rambelli Teatro fondata nel 2006 e guidata fino al 2017 da Ludovica Rambelli – figura centrale della scena culturale napoletana – la compagnia ha fatto della contaminazione tra arti visive e performative il proprio tratto distintivo. Nel corso degli anni, gli spettacoli sono stati ospitati in contesti nazionali e internazionali di grande valore storico e artistico, come il Complesso Monumentale di Donnaregina a Napoli, dove la compagnia ha anche sviluppato una residenza artistica.

La rassegna prevede, inoltre, il 29 aprile alle ore 18,00 la presenza della compagnia reggina Officine Jonike Arti con lo spettacolo teatrale “Antigone. Il sogno della Farfalla” interpretato da Maria Milasi e Americo Melchionda, quest'ultimo nel duplice ruolo di attore e regista. Il testo, scritto dall'attrice e regista siciliana Donatella Venuti, è liberamente tratto dall'opera "La tomba di Antigone" della filosofa spagnola Maria Zambrano.

Il 30 aprile, sempre al Castello Aragonese, sarà la volta della compagnia “Adexo” con lo spettacolo “Morgana. Acque libere” di e con Katia Colica testi e interpretazione Antonio Aprile basso elettrico, chitarra, synth & sounds. Morgana, acque libere” unisce teatro e musica dal vivo in un linguaggio ibrido e potente, in dialogo costante con il paesaggio marino dello Stretto. La performance rilegge antichi Miti in chiave contemporanea, coinvolgendo lo spettatore in un viaggio emozionale e sensoriale.